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Posted 14 декабря, 06:28

Published 14 декабря, 06:28

Modified 14 декабря, 06:30

Updated 14 декабря, 06:30

Счетчик электричества

Авария оставила несколько сотен домов в Новосибирске без света

14 декабря 2024, 06:28
Фото: 1MI. Счетчик электричества
14 декабря жители Новосибирска вновь столкнулись с крупными отключениями электроэнергии. Аварии затронули сразу два района города — Октябрьский и Калининский, оставив без света сотни жилых домов.

Накануне в Октябрьском районе произошло масштабное отключение электроснабжения. Без света остались около 170 домов на улицах Красноармейская, Крамцева, Панфиловцев, Дунайская, Далидовича, Короленко, Ленинградская, Кузбасская, Воскова, Кирова, Сестрорецкая и Нижегородская.

По словам энергетиков, причиной отключения стала авария на одной из подстанций. Работы по восстановлению велись с максимальной оперативностью, и поздно вечером свет вернулся в дома жителей.

Утром 14 декабря в Калининском районе произошел новый случай аварийного отключения электроснабжения. Около 156 домов остались без света с 7 утра. По данным портала «Мой Новосибирск», специалисты планировали восстановить подачу ресурса к 10 часам утра.

Жители Калининского района выразили обеспокоенность повторяющимися отключениями, которые, по их мнению, становятся все более частыми. По данным карты отключений систем ЖКХ, аварию устранили.

Аварии на теплотрассах в Новосибирске — сотни домов снова без отопления
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Авария#ЖКХ#Подстанция#Электроснабжение
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