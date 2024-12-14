Авария оставила несколько сотен домов в Новосибирске без света

Posted 14 декабря, 06:28
Published 14 декабря, 06:28
Modified 14 декабря, 06:30
Updated 14 декабря, 06:30
Накануне в Октябрьском районе произошло масштабное отключение электроснабжения. Без света остались около 170 домов на улицах Красноармейская, Крамцева, Панфиловцев, Дунайская, Далидовича, Короленко, Ленинградская, Кузбасская, Воскова, Кирова, Сестрорецкая и Нижегородская.
По словам энергетиков, причиной отключения стала авария на одной из подстанций. Работы по восстановлению велись с максимальной оперативностью, и поздно вечером свет вернулся в дома жителей.
Утром 14 декабря в Калининском районе произошел новый случай аварийного отключения электроснабжения. Около 156 домов остались без света с 7 утра. По данным портала «Мой Новосибирск», специалисты планировали восстановить подачу ресурса к 10 часам утра.
Жители Калининского района выразили обеспокоенность повторяющимися отключениями, которые, по их мнению, становятся все более частыми. По данным карты отключений систем ЖКХ, аварию устранили.