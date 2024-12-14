Дом Ленина в Новосибирске отреставрируют к 100-летию исторического здания

Дом Ленина — один из самых ранних и значимых памятников советской архитектуры в Новосибирске. Построенный в 1925 году по образцу Мавзолея на Красной площади. На фасаде здания были высечены слова: «Ленин умер. Жив ленинизм», а рядом располагалась братская могила революционеров. Само здание возводилось силами горожан. Сегодня Дом Ленина признан объектом культурного наследия регионального значения.