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Posted 14 декабря, 03:09

Published 14 декабря, 03:09

Modified 14 декабря, 03:11

Updated 14 декабря, 03:11

Фонтан и Дом Ленина

Дом Ленина в Новосибирске отреставрируют к 100-летию исторического здания

14 декабря 2024, 03:09
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Фонтан и Дом Ленина
В Новосибирске активно готовятся к масштабной реставрации Дома Ленина — знакового объекта, которому в 2025 году исполнится ровно 100 лет.

Научно-производственный центр по охране памятников культуры Новосибирской области разработал детальный проект восстановления здания. Основные работы будут сосредоточены на следующих элементах:

  • Фасад: Восстановят штукатурную отделку и приведут в порядок оконные блоки. Окна окрасят в единый стиль, подчёркивающий исторический облик здания.
  • Кровля: Проведут капитальный ремонт, включая декоративные элементы — парапеты, обелиски и шары, украшающие крышу.
  • Двери: Дубовые входные двери будут тщательно отреставрированы и покрыты защитным лаком.
  • Камерный зал: Особое внимание уделят ремонту покрытий одного из главных помещений здания — камерного зала филармонии, который используется для культурных мероприятий.
  • Водосточная система: Восстановят трубы, чтобы сохранить архитектурный ансамбль и предотвратить повреждение фасада.

В общей сложности проект предусматривает 13 видов работ, которые охватят как внешнюю, так и внутреннюю части здания.

Справка

Дом Ленина — один из самых ранних и значимых памятников советской архитектуры в Новосибирске. Построенный в 1925 году по образцу Мавзолея на Красной площади. На фасаде здания были высечены слова: «Ленин умер. Жив ленинизм», а рядом располагалась братская могила революционеров. Само здание возводилось силами горожан. Сегодня Дом Ленина признан объектом культурного наследия регионального значения.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Культурное наследие#Архитектура#Реставрация#Модернизация#Памятник культуры#Дом Ленина
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