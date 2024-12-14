Дом Ленина в Новосибирске отреставрируют к 100-летию исторического здания

Posted 14 декабря, 03:09
Published 14 декабря, 03:09
Modified 14 декабря, 03:11
Updated 14 декабря, 03:11
Научно-производственный центр по охране памятников культуры Новосибирской области разработал детальный проект восстановления здания. Основные работы будут сосредоточены на следующих элементах:
В общей сложности проект предусматривает 13 видов работ, которые охватят как внешнюю, так и внутреннюю части здания.
Дом Ленина — один из самых ранних и значимых памятников советской архитектуры в Новосибирске. Построенный в 1925 году по образцу Мавзолея на Красной площади. На фасаде здания были высечены слова: «Ленин умер. Жив ленинизм», а рядом располагалась братская могила революционеров. Само здание возводилось силами горожан. Сегодня Дом Ленина признан объектом культурного наследия регионального значения.