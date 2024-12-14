Главные новогодние площадки в Новосибирске: где встретить праздник

Михайловская набережная и парк «Арена» в этом году станут центрами крупных новогодних событий. Здесь будут проходить как праздничные гуляния, так и различные культурные мероприятия. В этих местах горожане смогут не только насладиться иллюминацией, но и поучаствовать в активных развлечениях, таких как катание на коньках и ярмарки.