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Posted 14 декабря, 05:27

Published 14 декабря, 05:27

Modified 14 декабря, 05:29

Updated 14 декабря, 05:29

Украшенная улица Ленина

Главные новогодние площадки в Новосибирске: где встретить праздник

14 декабря 2024, 05:27
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Украшенная улица Ленина

В Новосибирске мэр рассказал о главных новогодних площадках

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Новый год в Новосибирске 2025
Новосибирск готовится к встрече Нового года, и в этом году город предложит своим жителям и гостям множество ярких и атмосферных площадок для празднования. Мэр рассказал о главных новогодних локациях.

Первое место, которое стоит посетить, — это центр города. Уже сейчас горожан радует иллюминация на главных улицах, а в самом сердце Новосибирска, на площади Ленина, установлены украшения, создающие атмосферу волшебства. В новогодние дни эта площадь станет пешеходной зоной, что обеспечит удобство для прогулок и праздничных мероприятий. Главная ёлка города, расположенная в Театральном сквере, также порадует гостей своей красотой, рассказал мэр Максим Кудрявцев в разговоре с Сиб.фм.

Михайловская набережная и парк «Арена» в этом году станут центрами крупных новогодних событий. Здесь будут проходить как праздничные гуляния, так и различные культурные мероприятия. В этих местах горожане смогут не только насладиться иллюминацией, но и поучаствовать в активных развлечениях, таких как катание на коньках и ярмарки.

Традиционно важные новогодние локации — это Первомайский и Театральный скверы, которые уже стали неотъемлемой частью новогодней программы Новосибирска. Здесь установлены новогодние ёлки и другие украшения, а также организованы горки для детей. В этих скверах гости смогут насладиться праздничной атмосферой и провести время с семьёй.

Для удобства горожан администрация города подготовила праздничные локации и в других районах Новосибирска. В каждом районе будут установлены ёлки, горки, а также организованы другие развлечения для всей семьи. Ранее мы опубликовали большую декабрьскую афишу, в которой собрали все мероприятия, которые поднимут новогоднее настроение.

Когда хочется новогоднего настроения: чем заняться в Новосибирске в декабре — афиша
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