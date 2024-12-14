Главные новогодние площадки в Новосибирске: где встретить праздник

Posted 14 декабря, 05:27
Published 14 декабря, 05:27
Modified 14 декабря, 05:29
Updated 14 декабря, 05:29
Первое место, которое стоит посетить, — это центр города. Уже сейчас горожан радует иллюминация на главных улицах, а в самом сердце Новосибирска, на площади Ленина, установлены украшения, создающие атмосферу волшебства. В новогодние дни эта площадь станет пешеходной зоной, что обеспечит удобство для прогулок и праздничных мероприятий. Главная ёлка города, расположенная в Театральном сквере, также порадует гостей своей красотой, рассказал мэр Максим Кудрявцев в разговоре с Сиб.фм.
Михайловская набережная и парк «Арена» в этом году станут центрами крупных новогодних событий. Здесь будут проходить как праздничные гуляния, так и различные культурные мероприятия. В этих местах горожане смогут не только насладиться иллюминацией, но и поучаствовать в активных развлечениях, таких как катание на коньках и ярмарки.
Традиционно важные новогодние локации — это Первомайский и Театральный скверы, которые уже стали неотъемлемой частью новогодней программы Новосибирска. Здесь установлены новогодние ёлки и другие украшения, а также организованы горки для детей. В этих скверах гости смогут насладиться праздничной атмосферой и провести время с семьёй.
Для удобства горожан администрация города подготовила праздничные локации и в других районах Новосибирска. В каждом районе будут установлены ёлки, горки, а также организованы другие развлечения для всей семьи. Ранее мы опубликовали большую декабрьскую афишу, в которой собрали все мероприятия, которые поднимут новогоднее настроение.