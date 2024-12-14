Как обезопасить детей во время зимних прогулок: советы от МЧС

Posted 14 декабря, 08:45
Published 14 декабря, 08:45
Modified 14 декабря, 08:47
Updated 14 декабря, 08:47
Прежде всего, нужно правильно одевать ребёнка. Лишние слои одежды могут привести к перегреву, а недостаточное утепление — к переохлаждению. Лучший вариант — многослойная одежда, которая удерживает тепло и позволяет регулировать температуру. Не забудьте про шапку, шарф, варежки и водонепроницаемую обувь.
МЧС рекомендует ограничивать время прогулок в мороз. Для детей младшего возраста оптимально проводить на улице не более 20–30 минут при температуре ниже -15°C. Родителям стоит обращать внимание на состояние кожи — первые признаки переохлаждения проявляются в виде побледнения или покраснения открытых участков.
В зимний период многие водоёмы покрываются льдом, и дети часто воспринимают их как место для игр. Спасатели предупреждают: категорически запрещено разрешать детям выходить на лёд без сопровождения взрослых. Даже при устойчивом морозе толщина льда может быть недостаточной для безопасного нахождения на нём.
МЧС призывает родителей быть особенно внимательными в новогодний период. Петарды, бенгальские огни и фейерверки требуют осторожного обращения. Объясните детям, что пиротехника — это не игрушка, и её использование возможно только под контролем взрослых.
Зимние забавы, такие как катание на санках и «ватрушках», требуют тщательной подготовки. Прежде чем спустить ребёнка с горки, проверьте, чтобы:
Каждый ребёнок должен знать свой адрес и номера телефонов родителей. Важно также объяснить, как вызвать экстренные службы — достаточно запомнить номера 101 или 112. Это простое знание может оказаться решающим в случае чрезвычайной ситуации.
Дети должны находиться под присмотром взрослых во время прогулок. Даже если ребёнок хорошо ориентируется в окружающем пространстве, присутствие взрослого поможет вовремя предотвратить потенциально опасную ситуацию.