Как обезопасить детей во время зимних прогулок: советы от МЧС

В зимний период многие водоёмы покрываются льдом, и дети часто воспринимают их как место для игр. Спасатели предупреждают: категорически запрещено разрешать детям выходить на лёд без сопровождения взрослых. Даже при устойчивом морозе толщина льда может быть недостаточной для безопасного нахождения на нём.