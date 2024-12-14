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Posted 14 декабря, 08:45

Published 14 декабря, 08:45

Modified 14 декабря, 08:47

Updated 14 декабря, 08:47

Снежная горка

Как обезопасить детей во время зимних прогулок: советы от МЧС

14 декабря 2024, 08:45
Фото: 1MI. Снежная горка

В Новосибирске напомнили, как обезопасить детей во время зимних прогулок

Главное управление МЧС России по Новосибирской области напомнило родителям о простых правилах, которые помогут избежать неприятных инцидентов во время зимних прогулок.

1. Одежда по погоде

Прежде всего, нужно правильно одевать ребёнка. Лишние слои одежды могут привести к перегреву, а недостаточное утепление — к переохлаждению. Лучший вариант — многослойная одежда, которая удерживает тепло и позволяет регулировать температуру. Не забудьте про шапку, шарф, варежки и водонепроницаемую обувь.

2. Время на свежем воздухе

МЧС рекомендует ограничивать время прогулок в мороз. Для детей младшего возраста оптимально проводить на улице не более 20–30 минут при температуре ниже -15°C. Родителям стоит обращать внимание на состояние кожи — первые признаки переохлаждения проявляются в виде побледнения или покраснения открытых участков.

3. Безопасность на льду

В зимний период многие водоёмы покрываются льдом, и дети часто воспринимают их как место для игр. Спасатели предупреждают: категорически запрещено разрешать детям выходить на лёд без сопровождения взрослых. Даже при устойчивом морозе толщина льда может быть недостаточной для безопасного нахождения на нём.

4. Пиротехника — не игрушка

МЧС призывает родителей быть особенно внимательными в новогодний период. Петарды, бенгальские огни и фейерверки требуют осторожного обращения. Объясните детям, что пиротехника — это не игрушка, и её использование возможно только под контролем взрослых.

5. Катание с горок: подготовьтесь заранее

Зимние забавы, такие как катание на санках и «ватрушках», требуют тщательной подготовки. Прежде чем спустить ребёнка с горки, проверьте, чтобы:

  • На пути не было деревьев, столбов, камней и других препятствий.
  • Конечная точка катания не пересекалась с дорогами или тропами, где могут ходить люди.
  • Сама «ватрушка» или санки были исправны, без трещин или порывов.

6. Контакты и знания ребёнка

Каждый ребёнок должен знать свой адрес и номера телефонов родителей. Важно также объяснить, как вызвать экстренные службы — достаточно запомнить номера 101 или 112. Это простое знание может оказаться решающим в случае чрезвычайной ситуации.

7. Будьте рядом

Дети должны находиться под присмотром взрослых во время прогулок. Даже если ребёнок хорошо ориентируется в окружающем пространстве, присутствие взрослого поможет вовремя предотвратить потенциально опасную ситуацию.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#МЧС#Родители#Одежда#Безопасность#Пиротехника
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