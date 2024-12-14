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Posted 14 декабря, 04:59

Published 14 декабря, 04:59

Modified 14 декабря, 05:13

Updated 14 декабря, 05:13

Последствия пожара

Пожар на складе в Новосибирске: спасатели второй день ликвидируют возгорание

14 декабря 2024, 04:59
Фото: Артем Васильев. atas.info. Последствия пожара

В Новосибирске произошел новый пожар на левобережном складе

В Новосибирске продолжаются работы по разборке и проливке конструкций на складе, где 13 декабря произошел крупный пожар. Возгорание началось на улице Тюменской, 4к3, распространившись на площадь более 5 тысяч квадратных метр.

Первый пожар вспыхнул в ночь на 13 декабря. Первоначально огонь охватил около 3 тысяч квадратных метров, но быстро распространился из-за сильного ветра, угрожая соседним зданиям. На место ЧП оперативно прибыли 20 пожарных расчетов, позже группировка была усилена до 98 человек и 30 единиц техники. Для подачи воды использовался пожарный поезд, а разведку с воздуха проводили беспилотники.

Открытое горение удалось ликвидировать только утром 13 декабря. Однако специалисты продолжают проливку обгоревших конструкций, чтобы предотвратить повторное возгорание. Как пояснили в МЧС, под рухнувшими плитами и мусором остаются очаги тления, которые могут вспыхнуть при порывах ветра.

Последствия пожараПоследствия пожара
Последствия пожараПоследствия пожара
Последствия пожараПоследствия пожара
Последствия пожараПоследствия пожара
Последствия пожараПоследствия пожара
Последствия пожара. Фото: Артем Васильев. atas.info

Утром 14 декабря очевидцы сообщили о новом пожаре. Фотографии с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». По данным МЧС, небольшие очаги горения не представляют угрозы, но работы по их устранению могут затянуться на несколько дней.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что такие масштабные пожары требуют длительного контроля. Прокуратура Кировского района начала проверку по факту возгорания. В рамках проверки будут изучены действия собственников здания и эксплуатирующих организаций на предмет соблюдения норм пожарной безопасности. Пока информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Пожар 14 декабряПожар 14 декабря
Пожар 14 декабряПожар 14 декабря
Пожар 14 декабряПожар 14 декабря
Пожар 14 декабря. Фото: АСТ-54

По данным 2ГИС, сгоревшее здание использовалось как склад кабельной арматуры. Также здесь располагался интернет-магазин. Вплотную к складу примыкают другие нежилые строения, что усиливало риск распространения огня.

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