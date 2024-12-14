Пожар на складе в Новосибирске: спасатели второй день ликвидируют возгорание

Первый пожар вспыхнул в ночь на 13 декабря. Первоначально огонь охватил около 3 тысяч квадратных метров, но быстро распространился из-за сильного ветра, угрожая соседним зданиям. На место ЧП оперативно прибыли 20 пожарных расчетов, позже группировка была усилена до 98 человек и 30 единиц техники. Для подачи воды использовался пожарный поезд, а разведку с воздуха проводили беспилотники.