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Posted 14 декабря, 06:09

Published 14 декабря, 06:09

Modified 14 декабря, 06:11

Updated 14 декабря, 06:11

Столбик монет

Рекордный рост ключевой ставки — она может повысится до 23%

14 декабря 2024, 06:09
Фото: 1MI. Столбик монет

Новосибирский эксперт прогнозирует повышение ключевой ставки до 23%

20 декабря 2024 года Совет директоров Банка России примет решение о ключевой ставке, которое, вероятно, станет историческим. Прогнозируемое повышение ставки до 23% вызвало бурные дискуссии среди экономистов, предпринимателей и простых граждан.

Новосибирские аналитики отмечают, что инфляция в 2024 году достигла рекордных значений — более 9% в декабре, что связано с ростом цен на продукты, услуги и энергоносители. Ослабление рубля, который превысил отметку в 100 рублей за доллар, только усугубило ситуацию, создавая эффект «инфляционных ожиданий».

«Спрос в стране превышает предложение на 20%, что приводит к перегреву экономики», — объясняет аналитик Михаил Васильев.

Кроме того, традиционный всплеск потребления перед Новым годом оказывает давление на рынок. Экономисты предупреждают: пока инфляция не стабилизируется, высокий уровень ключевой ставки останется неизбежным.

Для малого и среднего бизнеса Новосибирска, особенно строительного сектора, ключевая ставка 21%, не говоря уже о 23%, стала значительным барьером. Программы льготного кредитования свернуты, а спрос на ипотеку упал.

«Мы видим, как проекты замораживаются, компании не могут обслуживать кредиты. Для региона с суровым климатом и сезонной экономикой это особенно болезненно», — комментирует местный предприниматель Владимир Никонов.

Обычные жители Новосибирска также ощущают последствия: кредиты стали недоступными, а проценты по ипотеке и потребительским займам пугающе высокими. Экономисты предполагают, что ставка в 23% сохранится минимум до конца 2025 года. Уровень инфляции может начать снижаться не раньше 2026 года.

Стало известно, сколько придется копить на ипотечный взнос в Новосибирской области
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#Алина Гурицкая#Экономика#Аналитика#Новосибирск#Россия#Инфляция#Ипотека#Рубль#Банк России#Рост цен
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