Рекордный рост ключевой ставки — она может повысится до 23%

Posted 14 декабря, 06:09
Published 14 декабря, 06:09
Modified 14 декабря, 06:11
Updated 14 декабря, 06:11
Новосибирские аналитики отмечают, что инфляция в 2024 году достигла рекордных значений — более 9% в декабре, что связано с ростом цен на продукты, услуги и энергоносители. Ослабление рубля, который превысил отметку в 100 рублей за доллар, только усугубило ситуацию, создавая эффект «инфляционных ожиданий».
«Спрос в стране превышает предложение на 20%, что приводит к перегреву экономики», — объясняет аналитик Михаил Васильев.
Кроме того, традиционный всплеск потребления перед Новым годом оказывает давление на рынок. Экономисты предупреждают: пока инфляция не стабилизируется, высокий уровень ключевой ставки останется неизбежным.
Для малого и среднего бизнеса Новосибирска, особенно строительного сектора, ключевая ставка 21%, не говоря уже о 23%, стала значительным барьером. Программы льготного кредитования свернуты, а спрос на ипотеку упал.
«Мы видим, как проекты замораживаются, компании не могут обслуживать кредиты. Для региона с суровым климатом и сезонной экономикой это особенно болезненно», — комментирует местный предприниматель Владимир Никонов.
Обычные жители Новосибирска также ощущают последствия: кредиты стали недоступными, а проценты по ипотеке и потребительским займам пугающе высокими. Экономисты предполагают, что ставка в 23% сохранится минимум до конца 2025 года. Уровень инфляции может начать снижаться не раньше 2026 года.