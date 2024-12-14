Рекордный рост ключевой ставки — она может повысится до 23%

Новосибирские аналитики отмечают, что инфляция в 2024 году достигла рекордных значений — более 9% в декабре, что связано с ростом цен на продукты, услуги и энергоносители. Ослабление рубля, который превысил отметку в 100 рублей за доллар, только усугубило ситуацию, создавая эффект «инфляционных ожиданий».