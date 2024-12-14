Рекордный рост цен на продукты в Новосибирской области: какие продукты дорожают

Наибольшее подорожание зафиксировано на свежие огурцы — их стоимость выросла на 34,5% и достигла в среднем 146,95 рублей за килограмм. Помидоры подорожали на 27%, картофель — на 23,3%, лук — на 23,2%. Такие резкие изменения вызвали обеспокоенность среди покупателей, ведь именно эти продукты являются важной частью ежедневного рациона.