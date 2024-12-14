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Posted 14 декабря, 09:28

Published 14 декабря, 09:28

Modified 14 декабря, 09:28

Updated 14 декабря, 09:28

Много огурцов

Рекордный рост цен на продукты в Новосибирской области: какие продукты дорожают

14 декабря 2024, 09:28
Фото: 1MI. Много огурцов

В Новосибирской области цены на огурцы выросли на 34,5%

В ноябре 2024 года Новосибирская область столкнулась с существенным подорожанием продуктов питания. Согласно данным Новосибирскстата, цены на продовольственные товары в области за месяц увеличились на 2,4%, а с начала года минимальный продуктовый набор подорожал на 16,4%.

Наибольшее подорожание зафиксировано на свежие огурцы — их стоимость выросла на 34,5% и достигла в среднем 146,95 рублей за килограмм. Помидоры подорожали на 27%, картофель — на 23,3%, лук — на 23,2%. Такие резкие изменения вызвали обеспокоенность среди покупателей, ведь именно эти продукты являются важной частью ежедневного рациона.

Молочные продукты также внесли вклад в общий рост цен. Например, стоимость кисломолочных товаров увеличилась на 9,4%, сливочного масла — на 4,8%.

Причины подорожания

Эксперты связывают столь заметный рост цен с несколькими факторами:

  1. Сезонность. Сокращение поставок отечественной плодоовощной продукции из-за завершения сезона сбора урожая традиционно ведет к удорожанию. Зимой рынок больше зависит от импортных поставок, что также отражается на ценах.
  2. Логистические расходы. Увеличение затрат на транспортировку продукции, вызванное ростом цен на топливо, становится дополнительной нагрузкой для поставщиков и производителей.
  3. Инфляция и экономические факторы. По данным Росстата, продовольственная инфляция в стране продолжает расти, влияя на стоимость товаров.

Несмотря на общий рост, некоторые продукты стали дешевле. Например, цены на апельсины снизились на 8,9%, лимоны — на 4,8%, а замороженные ягоды — на 1,3%.

Подорожание основных продуктов питания особенно остро ощущается на фоне увеличения стоимости минимального продуктового набора, который в ноябре составил 6962,25 рубля.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирская область
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