Рекордный рост цен на продукты в Новосибирской области: какие продукты дорожают

Posted 14 декабря, 09:28
Published 14 декабря, 09:28
Modified 14 декабря, 09:28
Updated 14 декабря, 09:28
Наибольшее подорожание зафиксировано на свежие огурцы — их стоимость выросла на 34,5% и достигла в среднем 146,95 рублей за килограмм. Помидоры подорожали на 27%, картофель — на 23,3%, лук — на 23,2%. Такие резкие изменения вызвали обеспокоенность среди покупателей, ведь именно эти продукты являются важной частью ежедневного рациона.
Молочные продукты также внесли вклад в общий рост цен. Например, стоимость кисломолочных товаров увеличилась на 9,4%, сливочного масла — на 4,8%.
Эксперты связывают столь заметный рост цен с несколькими факторами:
Несмотря на общий рост, некоторые продукты стали дешевле. Например, цены на апельсины снизились на 8,9%, лимоны — на 4,8%, а замороженные ягоды — на 1,3%.
Подорожание основных продуктов питания особенно остро ощущается на фоне увеличения стоимости минимального продуктового набора, который в ноябре составил 6962,25 рубля.