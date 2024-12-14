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Posted 14 декабря, 06:41

Published 14 декабря, 06:41

Modified 14 декабря, 06:43

Updated 14 декабря, 06:43

Самолет S7

Самолеты не могут долететь до Новосибирска — что происходит

14 декабря 2024, 06:41
Фото: Алена Рогонова. atas.info. Самолет S7

Прилет 6 рейсов до Новосибирска задерживается

Утром 14 декабря жители Новосибирска и пассажиры авиакомпании S7 столкнулись с задержкой шести рейсов, прибывающих в аэропорт Толмачёво, согласно данным онлайн-табло.

На данный момент известно, что все задержанные рейсы выполняются крупнейшим региональным перевозчиком — авиакомпанией S7 Airlines. Ожидание рейсов из дальневосточных и сибирских городов вызвало вопросы как у пассажиров, так и у встречающих, но причины задержки пока не озвучиваются.

До Новосибирска пока не долетели рейсы из Южно-Сахалинска, Владивостока, Новокузнецка, Томска, Красноярска, Абакана. В среднем время задержки составляет от одного до нескольких часов.

На момент публикации представители авиакомпании и аэропорта не дали официальных комментариев. Однако задержки рейсов зимой в сибирских регионах нередко связаны с погодными условиями.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Самолет#Авиакомпания#Пассажиры#Рейсы#Толмачёво
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