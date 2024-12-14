Самолеты не могут долететь до Новосибирска — что происходит

На данный момент известно, что все задержанные рейсы выполняются крупнейшим региональным перевозчиком — авиакомпанией S7 Airlines. Ожидание рейсов из дальневосточных и сибирских городов вызвало вопросы как у пассажиров, так и у встречающих, но причины задержки пока не озвучиваются.