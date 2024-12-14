Самолеты не могут долететь до Новосибирска — что происходит

Posted 14 декабря, 06:41
Published 14 декабря, 06:41
Modified 14 декабря, 06:43
Updated 14 декабря, 06:43
На данный момент известно, что все задержанные рейсы выполняются крупнейшим региональным перевозчиком — авиакомпанией S7 Airlines. Ожидание рейсов из дальневосточных и сибирских городов вызвало вопросы как у пассажиров, так и у встречающих, но причины задержки пока не озвучиваются.
До Новосибирска пока не долетели рейсы из Южно-Сахалинска, Владивостока, Новокузнецка, Томска, Красноярска, Абакана. В среднем время задержки составляет от одного до нескольких часов.
На момент публикации представители авиакомпании и аэропорта не дали официальных комментариев. Однако задержки рейсов зимой в сибирских регионах нередко связаны с погодными условиями.