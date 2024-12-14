«Сибирь-Арену» в Новосибирске расширят до 12 тысяч мест в феврале 2025 года

Posted 14 декабря, 02:57
Published 14 декабря, 02:57
Modified 14 декабря, 02:59
Updated 14 декабря, 02:59
Расширение арены приурочено к проведению Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который состоится в начале 2025 года. Мероприятие такого масштаба требует увеличения вместимости, чтобы удовлетворить высокий спрос среди зрителей.
«Мы видим, что каждый матч команды „Сибирь“ проходит с максимальной заполняемостью — 10 500 зрителей. Это доказывает, насколько востребованы такие события в регионе. Увеличение количества мест позволит большему числу болельщиков наслаждаться хоккеем и другими мероприятиями», — отметил министр спорта региона Сергей Ахапов в разговоре с Сиб.фм.
Он отметил, что арена полностью задействована в течение года, поддерживая высокую активность. «Сибирь-Арена» уже зарекомендовала себя как многофункциональный объект. Ледовый дворец успешно используется не только для спортивных соревнований, но и для проведения культурных и деловых мероприятий.