«Сибирь-Арену» в Новосибирске расширят до 12 тысяч мест в феврале 2025 года

Он отметил, что арена полностью задействована в течение года, поддерживая высокую активность. «Сибирь-Арена» уже зарекомендовала себя как многофункциональный объект. Ледовый дворец успешно используется не только для спортивных соревнований, но и для проведения культурных и деловых мероприятий.