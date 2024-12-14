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Posted 14 декабря, 02:57

Published 14 декабря, 02:57

Modified 14 декабря, 02:59

Updated 14 декабря, 02:59

Сибирь-Арена

«Сибирь-Арену» в Новосибирске расширят до 12 тысяч мест в феврале 2025 года

14 декабря 2024, 02:57
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Сибирь-Арена
В Новосибирске готовятся к масштабной реконструкции одного из ключевых спортивных объектов города — «Сибирь-Арены». В феврале 2025 года вместимость ледового дворца будет увеличена с текущих 10 500 до 12 000 зрительских мест, сообщили в Минспорта.

Расширение арены приурочено к проведению Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который состоится в начале 2025 года. Мероприятие такого масштаба требует увеличения вместимости, чтобы удовлетворить высокий спрос среди зрителей.

«Мы видим, что каждый матч команды „Сибирь“ проходит с максимальной заполняемостью — 10 500 зрителей. Это доказывает, насколько востребованы такие события в регионе. Увеличение количества мест позволит большему числу болельщиков наслаждаться хоккеем и другими мероприятиями», — отметил министр спорта региона Сергей Ахапов в разговоре с Сиб.фм.

Он отметил, что арена полностью задействована в течение года, поддерживая высокую активность. «Сибирь-Арена» уже зарекомендовала себя как многофункциональный объект. Ледовый дворец успешно используется не только для спортивных соревнований, но и для проведения культурных и деловых мероприятий.

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#Алина Гурицкая#Спорт#Новосибирск#Хоккей#Реконструкция#Сибирь-Арена#Зрители#Минспорт
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