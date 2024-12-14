В этот день запрещали ругать детей — почему нужно быть осторожными 15 декабря

Пророк Аввакум жил в VII веке до н. э. и происходил из рода Симеона. Ему приписывают предсказания разрушения Иерусалимского храма, вавилонского плена и возвращения иудеев на Родину. В легендах он описывается как человек глубокой веры, готовый жертвовать собой ради ближних.