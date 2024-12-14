В этот день запрещали ругать детей — почему нужно быть осторожными 15 декабря

Posted 14 декабря, 15:20
Published 14 декабря, 15:20
Modified 14 декабря, 15:20
Updated 14 декабря, 15:20
Пророк Аввакум жил в VII веке до н. э. и происходил из рода Симеона. Ему приписывают предсказания разрушения Иерусалимского храма, вавилонского плена и возвращения иудеев на Родину. В легендах он описывается как человек глубокой веры, готовый жертвовать собой ради ближних.
Особый эпизод из жизни пророка связывают с другим праведником — пророком Даниилом. Согласно преданию, Аввакум чудесным образом перенесся в Вавилон, чтобы принести еду Даниилу, томящемуся во рве со львами.
На Руси этот день считался временем укрепления семьи, защиты дома и молитв. Большое внимание уделялось детям — их оберегали от болезней и плохих снов.
Молитвы за детей. Матери читали заговоры, которые, как верили, защищали малышей от злых духов и ночных кошмаров.
Домашние дела. Женщины занимались спокойной работой: пряли, вязали или чинили одежду, но избегали шитья новых вещей — это считалось плохой приметой.
Дарение вещей. Распространенной практикой было раздавать ненужные вещи бедным, чтобы привлечь благополучие в семью.
Приметы этого дня были связаны с погодой и хозяйственными делами:
Туманная луна — к метели.
Куры садятся на насест рано — жди сильных морозов.
Гуси прячут головы под крыло — к холоду, а гогочут — к потеплению.
Яркие звезды ночью — к крепкому морозу.
Иней на деревьях — к хорошему урожаю в следующем году.
День Аввакума сопровождался строгими запретами, нарушение которых могло повлечь несчастья:
Шумные работы. Строительство или ремонт считались неблагоприятными делами, способными разозлить домового.
Ругать детей. Считалось, что это привлечет дурные сны или болезни.
Мыть голову. По поверьям, это могло ослабить здоровье.
Прощаться на пороге. Этот жест воспринимался как предзнаменование долгой разлуки или утраты.
Этот день считался временем уюта и духовного очищения:
Уборка дома. Считалось, что порядок в доме приносит гармонию и защищает от злых сил.
Молитвы. Особое значение имели молитвы за здоровье, благополучие и крепкий сон.
Посиделки. Люди собирались вместе, обсуждали бытовые дела и делились историями, что укрепляло связь между членами семьи.
Сегодня День Аввакума в большей степени воспринимается как культурное наследие. Для многих он становится поводом задуматься о семейных ценностях, спокойствии и традициях, которые помогали нашим предкам справляться с трудностями.