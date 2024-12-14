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Posted 14 декабря, 15:20

Published 14 декабря, 15:20

Modified 14 декабря, 15:20

Updated 14 декабря, 15:20

Плачущий ребенок

В этот день запрещали ругать детей — почему нужно быть осторожными 15 декабря

14 декабря 2024, 15:20
Фото: Изображение Midjourney. Плачущий ребенок
15 декабря православные христиане чтят память пророка Аввакума, одного из 12 «малых» пророков. Этот день в народной традиции окружен приметами, обрядами и табу, которые формировали уклад жизни предков.

Кто такой пророк Аввакум

Пророк Аввакум жил в VII веке до н. э. и происходил из рода Симеона. Ему приписывают предсказания разрушения Иерусалимского храма, вавилонского плена и возвращения иудеев на Родину. В легендах он описывается как человек глубокой веры, готовый жертвовать собой ради ближних.

Особый эпизод из жизни пророка связывают с другим праведником — пророком Даниилом. Согласно преданию, Аввакум чудесным образом перенесся в Вавилон, чтобы принести еду Даниилу, томящемуся во рве со львами.

Пророк АввакумПророк Аввакум
Пророк Аввакум. Фото: Икона

Традиции и обряды

На Руси этот день считался временем укрепления семьи, защиты дома и молитв. Большое внимание уделялось детям — их оберегали от болезней и плохих снов.

  1. Молитвы за детей. Матери читали заговоры, которые, как верили, защищали малышей от злых духов и ночных кошмаров.

  2. Домашние дела. Женщины занимались спокойной работой: пряли, вязали или чинили одежду, но избегали шитья новых вещей — это считалось плохой приметой.

  3. Дарение вещей. Распространенной практикой было раздавать ненужные вещи бедным, чтобы привлечь благополучие в семью.

Народные приметы

Приметы этого дня были связаны с погодой и хозяйственными делами:

  • Туманная луна — к метели.

  • Куры садятся на насест рано — жди сильных морозов.

  • Гуси прячут головы под крыло — к холоду, а гогочут — к потеплению.

  • Яркие звезды ночью — к крепкому морозу.

  • Иней на деревьях — к хорошему урожаю в следующем году.

Иней предвещает хороший урожайИней предвещает хороший урожай
Иней предвещает хороший урожай. Фото: 1MI

Что нельзя делать 15 декабря

День Аввакума сопровождался строгими запретами, нарушение которых могло повлечь несчастья:

  • Шумные работы. Строительство или ремонт считались неблагоприятными делами, способными разозлить домового.

  • Ругать детей. Считалось, что это привлечет дурные сны или болезни.

  • Мыть голову. По поверьям, это могло ослабить здоровье.

  • Прощаться на пороге. Этот жест воспринимался как предзнаменование долгой разлуки или утраты.

Что можно делать 15 декабря

Этот день считался временем уюта и духовного очищения:

  • Уборка дома. Считалось, что порядок в доме приносит гармонию и защищает от злых сил.

  • Молитвы. Особое значение имели молитвы за здоровье, благополучие и крепкий сон.

  • Посиделки. Люди собирались вместе, обсуждали бытовые дела и делились историями, что укрепляло связь между членами семьи.

Уборка домаУборка дома
Уборка дома. Фото: Изображение Midjourney

Сегодня День Аввакума в большей степени воспринимается как культурное наследие. Для многих он становится поводом задуматься о семейных ценностях, спокойствии и традициях, которые помогали нашим предкам справляться с трудностями.

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