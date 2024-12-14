В Новосибирске 8 человек погибли в авариях с водителями-мигрантами

В Новосибирской области за 11 месяцев 2024 года зафиксировано 27 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей, зарегистрированных в других странах. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В результате этих ДТП погибли 8 человек, еще 36 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. Аварии с участием автомобилей, имеющих иностранные регистрационные номера, остаются серьёзной проблемой на дорогах области. В рамках работы по обеспечению безопасности сотрудники Госавтоинспекции проверили 277 транспортных средств с иностранной регистрацией. По итогам проверок было вынесено 103 постановления об административной ответственности. Среди нарушений: Уклонение от исполнения административного наказания — 2 водителя привлечены по статье 20.25 КоАП РФ.

— 2 водителя привлечены по статье 20.25 КоАП РФ. Нарушение правил эксплуатации автомобиля — один транспорт задержан и помещён на специализированную стоянку. С 6 по 8 декабря инспекторы ГИБДД провели рейды, направленные на выявление нарушений среди водителей автомобилей с иностранными номерами. Основная цель мероприятий — повышение правосознания водителей и обеспечение неотвратимости наказания за нарушение правил дорожного движения. Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом под Новосибирском Узнать подробнее Читайте также: Новосибирского депутата арестовали за пьяную погоню от полиции и ДТП В Новосибирске в ДТП попала снегоуборочная техника Пять человек разбились в ДТП в Новосибирской области