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Posted 14 декабря, 08:29

Published 14 декабря, 08:29

Modified 14 декабря, 08:31

Updated 14 декабря, 08:31

Водитель за рулем

В Новосибирске 8 человек погибли в авариях с водителями-мигрантами

14 декабря 2024, 08:29
Фото: 1MI. Водитель за рулем
В Новосибирской области за 11 месяцев 2024 года зафиксировано 27 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей, зарегистрированных в других странах. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В результате этих ДТП погибли 8 человек, еще 36 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. Аварии с участием автомобилей, имеющих иностранные регистрационные номера, остаются серьёзной проблемой на дорогах области.

В рамках работы по обеспечению безопасности сотрудники Госавтоинспекции проверили 277 транспортных средств с иностранной регистрацией. По итогам проверок было вынесено 103 постановления об административной ответственности. Среди нарушений:

  • Уклонение от исполнения административного наказания — 2 водителя привлечены по статье 20.25 КоАП РФ.
  • Нарушение правил эксплуатации автомобиля — один транспорт задержан и помещён на специализированную стоянку.

С 6 по 8 декабря инспекторы ГИБДД провели рейды, направленные на выявление нарушений среди водителей автомобилей с иностранными номерами. Основная цель мероприятий — повышение правосознания водителей и обеспечение неотвратимости наказания за нарушение правил дорожного движения.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирская область#ДТП#Авария#Автомобиль#Полиция
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