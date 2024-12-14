В Новосибирске 8 человек погибли в авариях с водителями-мигрантами

Posted 14 декабря, 08:29
Published 14 декабря, 08:29
Modified 14 декабря, 08:31
Updated 14 декабря, 08:31
В результате этих ДТП погибли 8 человек, еще 36 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. Аварии с участием автомобилей, имеющих иностранные регистрационные номера, остаются серьёзной проблемой на дорогах области.
В рамках работы по обеспечению безопасности сотрудники Госавтоинспекции проверили 277 транспортных средств с иностранной регистрацией. По итогам проверок было вынесено 103 постановления об административной ответственности. Среди нарушений:
С 6 по 8 декабря инспекторы ГИБДД провели рейды, направленные на выявление нарушений среди водителей автомобилей с иностранными номерами. Основная цель мероприятий — повышение правосознания водителей и обеспечение неотвратимости наказания за нарушение правил дорожного движения.