В Новосибирске работы в двух корпусах НГУ завершат весной 2025 года

На двух объектах второй очереди нового кампуса НГУ к весне 2025 года завершат фасадные работы. Это здания учебно-научного центра Института медицины и медицинских технологий и научно-исследовательского центра. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

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