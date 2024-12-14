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Posted 14 декабря, 02:39

Published 14 декабря, 02:39

Modified 14 декабря, 02:41

Updated 14 декабря, 02:41

Новый кампус НГУ

В Новосибирске работы в двух корпусах НГУ завершат весной 2025 года

14 декабря 2024, 02:39
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Новый кампус НГУ
На двух объектах второй очереди нового кампуса НГУ к весне 2025 года завершат фасадные работы. Это здания учебно-научного центра Института медицины и медицинских технологий и научно-исследовательского центра. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Второй этап строительства кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ) активно продолжается. В настоящее время ведутся работы по установке светопрозрачных ограждающих конструкций и навесного вентилируемого фасада. Уровень технической готовности зданий составляет 20,2% и 17,2% соответственно.

Одним из ключевых архитектурных элементов будущих зданий стали световые фонари атриумов, уже установленные на обоих объектах. Их размеры — внушительные 5 × 22 метра. В учебно-научном центре также начался монтаж композитных панелей, которые демонстрируют будущий облик корпуса.

Работы в учебно-научном центре предполагается завершить до конца 2024 года, включая подключение временного отопления. Уже в январе начнётся монтаж инженерных сетей — вентиляции, водоснабжения и отопления.

Отдельного внимания заслуживает корпус поточных аудиторий, где строительная готовность уже достигла 99%. В настоящее время там устанавливают инженерные системы и проводят финишную отделку помещений.

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#Алина Гурицкая#Образование#Новосибирск#Университет#НГУ#Строительство#Кампус
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