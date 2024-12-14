В Новосибирске работы в двух корпусах НГУ завершат весной 2025 года

Posted 14 декабря, 02:39
Published 14 декабря, 02:39
Modified 14 декабря, 02:41
Updated 14 декабря, 02:41
Второй этап строительства кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ) активно продолжается. В настоящее время ведутся работы по установке светопрозрачных ограждающих конструкций и навесного вентилируемого фасада. Уровень технической готовности зданий составляет 20,2% и 17,2% соответственно.
Одним из ключевых архитектурных элементов будущих зданий стали световые фонари атриумов, уже установленные на обоих объектах. Их размеры — внушительные 5 × 22 метра. В учебно-научном центре также начался монтаж композитных панелей, которые демонстрируют будущий облик корпуса.
Работы в учебно-научном центре предполагается завершить до конца 2024 года, включая подключение временного отопления. Уже в январе начнётся монтаж инженерных сетей — вентиляции, водоснабжения и отопления.
Отдельного внимания заслуживает корпус поточных аудиторий, где строительная готовность уже достигла 99%. В настоящее время там устанавливают инженерные системы и проводят финишную отделку помещений.