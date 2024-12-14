В Заксобрании Новосибирской области ожидаются кадровые перестановки

На следующей неделе Законодательное собрание Новосибирской области ожидают серьезные кадровые изменения, которые могут повлиять на расстановку сил в региональной власти. Вопросы о новых назначениях уже внесены в повестку двух сессий, назначенных на 17 и 19 декабря.

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