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Posted 14 декабря, 08:06

Published 14 декабря, 08:06

Modified 14 декабря, 08:08

Updated 14 декабря, 08:08

Здани законодательного собрания

В Заксобрании Новосибирской области ожидаются кадровые перестановки

14 декабря 2024, 08:06
Фото: Алена Рогонова. atas.info. Здани законодательного собрания
На следующей неделе Законодательное собрание Новосибирской области ожидают серьезные кадровые изменения, которые могут повлиять на расстановку сил в региональной власти. Вопросы о новых назначениях уже внесены в повестку двух сессий, назначенных на 17 и 19 декабря.

Первым сигналом к предстоящим перестановкам стало заявление первого вице-спикера Заксобрания Андрея Панферова о грядущих изменениях. Основное внимание приковано к председателю комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федору Николаеву, который решил досрочно сложить свои полномочия.

На освободившийся пост главы комитета предполагается назначить Ирину Диденко, которая уже является вице-спикером Заксобрания. Диденко продолжит совмещать руководящую должность в комитете и пост вице-спикера.

Отдельного внимания заслуживает судьба самого Андрея Панферова. Он является единственным кандидатом на пост уполномоченного по правам предпринимателей в Новосибирской области. 17 декабря Заксобрание планирует официально представить его кандидатуру для утверждения.

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#Алина Гурицкая#Политика#Новосибирская область#Законодательное собрание#Андрей Панферов#Кадровые перестановки#Вице-спикер
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