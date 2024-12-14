В Заксобрании Новосибирской области ожидаются кадровые перестановки

Posted 14 декабря, 08:06
Published 14 декабря, 08:06
Modified 14 декабря, 08:08
Updated 14 декабря, 08:08
Первым сигналом к предстоящим перестановкам стало заявление первого вице-спикера Заксобрания Андрея Панферова о грядущих изменениях. Основное внимание приковано к председателю комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федору Николаеву, который решил досрочно сложить свои полномочия.
На освободившийся пост главы комитета предполагается назначить Ирину Диденко, которая уже является вице-спикером Заксобрания. Диденко продолжит совмещать руководящую должность в комитете и пост вице-спикера.
Отдельного внимания заслуживает судьба самого Андрея Панферова. Он является единственным кандидатом на пост уполномоченного по правам предпринимателей в Новосибирской области. 17 декабря Заксобрание планирует официально представить его кандидатуру для утверждения.