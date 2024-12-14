Владимир Путин назначил трех новых судей в Новосибирской области

Напомним, что в Новосибирской области ранее уже проводились значительные кадровые изменения в судебной системе. Тогда были назначены не только судьи, но и председатели судов на шестилетний срок. Это стало частью масштабного обновления, проводимого в рамках федеральной программы повышения качества и эффективности судебных процессов.