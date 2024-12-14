Владимир Путин назначил трех новых судей в Новосибирской области

Posted 14 декабря, 02:47
Published 14 декабря, 02:47
Modified 14 декабря, 02:49
Updated 14 декабря, 02:49
Согласно документу, судьёй Кассационного военного суда стал Кирилл Михайлович Буданов. Этот суд, рассматривающий жалобы на решения, вынесенные в военных судах первой и апелляционной инстанций, является важным звеном судебной системы, обеспечивающим защиту прав военнослужащих.
Двое новых судей начали работу в Арбитражном суде Новосибирской области. Ими стали Максим Юрьевич Кирюхин и Мария Сергеевна Прибыткова. Назначение на эти должности свидетельствует о стремлении укрепить кадровый состав арбитражной системы, которая рассматривает споры в сфере предпринимательской и экономической деятельности.
Напомним, что в Новосибирской области ранее уже проводились значительные кадровые изменения в судебной системе. Тогда были назначены не только судьи, но и председатели судов на шестилетний срок. Это стало частью масштабного обновления, проводимого в рамках федеральной программы повышения качества и эффективности судебных процессов.