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Posted 14 декабря, 02:47

Published 14 декабря, 02:47

Modified 14 декабря, 02:49

Updated 14 декабря, 02:49

Статуэтка Фемиды

Владимир Путин назначил трех новых судей в Новосибирской области

14 декабря 2024, 02:47
Фото: 1MI. Статуэтка Фемиды
В Новосибирске на должности судей в двух судах были назначены три новых специалиста. Соответствующий указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, судьёй Кассационного военного суда стал Кирилл Михайлович Буданов. Этот суд, рассматривающий жалобы на решения, вынесенные в военных судах первой и апелляционной инстанций, является важным звеном судебной системы, обеспечивающим защиту прав военнослужащих.

Двое новых судей начали работу в Арбитражном суде Новосибирской области. Ими стали Максим Юрьевич Кирюхин и Мария Сергеевна Прибыткова. Назначение на эти должности свидетельствует о стремлении укрепить кадровый состав арбитражной системы, которая рассматривает споры в сфере предпринимательской и экономической деятельности.

Напомним, что в Новосибирской области ранее уже проводились значительные кадровые изменения в судебной системе. Тогда были назначены не только судьи, но и председатели судов на шестилетний срок. Это стало частью масштабного обновления, проводимого в рамках федеральной программы повышения качества и эффективности судебных процессов.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Общество#Новосибирская область#Арбитражный суд#Президент#Судьи
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