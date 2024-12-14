Военный эксперт высказался о всеобщей мобилизации в 2025 году

Слухи о возможной мобилизации начали активно распространяться после заявления Андрея Пенчука, бывшего министра государственной безопасности Донецкой Народной Республики (ДНР), который выразил мнение, что полная мобилизация в России может быть объявлена в январе 2025 года в случае ухудшения кризисной ситуации. Однако, по мнению Чугая, подобный сценарий не имеет смысла, так как текущие задачи выполняются с достаточным числом контрактников, и ситуация не требует срочного принятия радикальных мер.