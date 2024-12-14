Военный эксперт высказался о всеобщей мобилизации в 2025 году

Posted 14 декабря, 05:48
Published 14 декабря, 05:48
Modified 14 декабря, 05:50
Updated 14 декабря, 05:50
Чугай, политолог и специалист в области обороны, заявил, что информация о всеобщей мобилизации не соответствует действительности. По его мнению, полный мобилизационный призыв является маловероятным и даже бесполезным в текущих условиях. Об это он рассказал в разговоре с Сиб.фм.
Слухи о возможной мобилизации начали активно распространяться после заявления Андрея Пенчука, бывшего министра государственной безопасности Донецкой Народной Республики (ДНР), который выразил мнение, что полная мобилизация в России может быть объявлена в январе 2025 года в случае ухудшения кризисной ситуации. Однако, по мнению Чугая, подобный сценарий не имеет смысла, так как текущие задачи выполняются с достаточным числом контрактников, и ситуация не требует срочного принятия радикальных мер.
Чугай также отметил, что такие слухи могут быть частью информационной войны, направленной на дестабилизацию внутренней обстановки. На данный момент официальные органы власти, включая Министерство обороны России, не делали заявлений, подтверждающих возможность всеобщей мобилизации.