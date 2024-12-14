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Posted 14 декабря, 10:38

Published 14 декабря, 10:38

Modified 14 декабря, 10:40

Updated 14 декабря, 10:40

Авария возле школы

Возле школы в Новосибирске произошло массовое ДТП

14 декабря 2024, 10:38
Фото: АСТ-54. Авария возле школы
Утром 14 декабря 2024 года в Новосибирске произошло массовое ДТП во дворе на улице Зорге, неподалёку от гимназии №7.

По данным Telegram-канала «АСТ-54 Black», один из водителей не справился с управлением и въехал в припаркованные автомобили. Судя по опубликованным кадрам, авария привела к значительным повреждениям как минимум трёх машин. На месте происшествия можно увидеть разбросанные по дороге детали автомобилей, включая колёса и бамперы.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Однако владельцы повреждённых автомобилей столкнулись с серьёзным материальным ущербом. Причины происшествия пока уточняются. Предполагается, что водитель потерял управление из-за сложных дорожных условий или технической неисправности.

Жители улицы Зорге отмечают, что дворы в этом районе часто становятся местами для ДТП из-за узких проездов и большого количества припаркованных автомобилей.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Повреждения#Дорожные условия
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