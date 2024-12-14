Возле школы в Новосибирске произошло массовое ДТП

Posted 14 декабря, 10:38
Published 14 декабря, 10:38
Modified 14 декабря, 10:40
Updated 14 декабря, 10:40
По данным Telegram-канала «АСТ-54 Black», один из водителей не справился с управлением и въехал в припаркованные автомобили. Судя по опубликованным кадрам, авария привела к значительным повреждениям как минимум трёх машин. На месте происшествия можно увидеть разбросанные по дороге детали автомобилей, включая колёса и бамперы.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Однако владельцы повреждённых автомобилей столкнулись с серьёзным материальным ущербом. Причины происшествия пока уточняются. Предполагается, что водитель потерял управление из-за сложных дорожных условий или технической неисправности.
Жители улицы Зорге отмечают, что дворы в этом районе часто становятся местами для ДТП из-за узких проездов и большого количества припаркованных автомобилей.