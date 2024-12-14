Возле школы в Новосибирске произошло массовое ДТП

По данным Telegram-канала «АСТ-54 Black», один из водителей не справился с управлением и въехал в припаркованные автомобили. Судя по опубликованным кадрам, авария привела к значительным повреждениям как минимум трёх машин. На месте происшествия можно увидеть разбросанные по дороге детали автомобилей, включая колёса и бамперы.