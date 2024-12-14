Выплата 13-й пенсии ко днб рождения — кому положена и можно ли получить

Posted 14 декабря, 09:01
Published 14 декабря, 09:01
Modified 14 декабря, 09:03
Updated 14 декабря, 09:03
Проект предполагает единовременную ежегодную выплату пенсионерам в размере их ежемесячной пенсии на момент получения. По замыслу авторов, средства должны быть направлены на поддержание социальной справедливости и повышение уровня жизни пожилых людей. Чернышов подчеркнул, что инициатива охватит все категории пенсионеров, включая получателей страховых пенсий, государственных пенсий, а также пенсионеров из числа сотрудников силовых структур.
Однако первоначальная версия законопроекта, внесенная в 2023 году, не была рассмотрена из-за юридических ошибок. В новой редакции устранены недочеты, включая внесение изменений в законы № 400-ФЗ и № 166-ФЗ, регулирующие пенсионное обеспечение.
Средняя пенсия в России сегодня составляет около 21 тысячи рублей. Для многих пожилых людей этого недостаточно для покрытия базовых расходов, учитывая рост цен и инфляцию. Согласно данным Росстата, прожиточный минимум пенсионера в 2024 году увеличился, но значительная часть пожилых граждан продолжает ощущать финансовые трудности.
Ежегодная 13-я пенсия в размере одной месячной выплаты могла бы добавить 8,3% к годовым доходам пенсионеров. Это, по мнению экспертов, не только частично компенсирует инфляцию, но и позволит пенсионерам использовать дополнительные средства на личные нужды или празднование дня рождения.
Введение ежегодной 13-й пенсии потребует существенных финансовых ресурсов. По предварительным оценкам, бюджетная нагрузка может составить сотни миллиардов рублей в год. Вопрос финансирования остается открытым, и его решение потребует либо перераспределения текущих расходов, либо увеличения доходной части бюджета.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов уверен, что расходы на выплату 13-й пенсии оправданы.
Помимо 13-й пенсии, государство реализует и другие программы поддержки пожилых людей. В некоторых регионах, таких как Московская область, действуют дополнительные меры социальной помощи, включая повышенные доплаты к пенсиям, бесплатный проезд, путевки в санатории и компенсации за оплату ЖКУ.
С 2025 года также планируется индексация пенсий. Страховые пенсии вырастут на 7,3%, а социальные — на 14,75%. Эти меры помогут частично компенсировать рост цен, но, по мнению экспертов, не решат проблему низких доходов пенсионеров в целом.