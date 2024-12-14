Выплата 13-й пенсии ко днб рождения — кому положена и можно ли получить

Проект предполагает единовременную ежегодную выплату пенсионерам в размере их ежемесячной пенсии на момент получения. По замыслу авторов, средства должны быть направлены на поддержание социальной справедливости и повышение уровня жизни пожилых людей. Чернышов подчеркнул, что инициатива охватит все категории пенсионеров, включая получателей страховых пенсий, государственных пенсий, а также пенсионеров из числа сотрудников силовых структур.