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Posted 15 декабря, 05:02

Published 15 декабря, 05:02

Modified 15 декабря, 05:04

Updated 15 декабря, 05:04

Отключение отопления в Новосибирске

Аварийное отключение тепла и горячей воды в Новосибирске — список адресов

15 декабря 2024, 05:02
Фото: 1MI. Отключение отопления в Новосибирске

В новосибирском Академгородке из-за аварии люди остались без тепла и воды

Из-за очередного дефекта на сети жители Новосибирска все воскресенье просидят без горячей воды и отопления, сообщает ресурсоснабжающая компания.

Жители Академгородка все воскресенье просидят без горячей воды и отопления. Причиной стала коммунальная авария на сетях, сообщает ресурсоснабжающая организация. Починить все пообещали до 21.00 15 декабря.

Теплоснабжение и горячая вода в Новосибирске 15 декабря будет отсутствовать по следующим адресам:

Ул. Академическая 2, 4, 6, 8, 10, 13,15,17,19,21, 23,25,27,29,34,36,38;
Весенний проезд 4, 4а, 6; Ул. Жемчужная 2, 4, 6,8,10,12,14,18,22,24,26,28,30,32; Ул. Золотодолинская 15,17,21,27,31,71,75; Ул. Илича 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19;
Ул. Мальцева 1,14;
Морской проспект, 42,44,46,50,52,56,60,62,64; Ул. Терешковой 2,4,6,8,10,12, 34,36,36а, 38,40,42,44,46;
Ул. Ученых 3,5,7,9;
Цветной проезд 1,7,9,11,15,17,19,23,25,27,29.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным трудностям. Напомним, что ранее мэр Новосибирска пообещал навести порядок с коммунальным хозяйством в городе.

Аварии на теплотрассах в Новосибирске — сотни домов снова без отопления
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#Екатерина Нимко#Общество#Отопление#Коммунальная авария#Прорыв
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