Аварийное отключение тепла и горячей воды в Новосибирске — список адресов

Posted 15 декабря, 05:02
Published 15 декабря, 05:02
Modified 15 декабря, 05:04
Updated 15 декабря, 05:04
Жители Академгородка все воскресенье просидят без горячей воды и отопления. Причиной стала коммунальная авария на сетях, сообщает ресурсоснабжающая организация. Починить все пообещали до 21.00 15 декабря.
Теплоснабжение и горячая вода в Новосибирске 15 декабря будет отсутствовать по следующим адресам:
Весенний проезд 4, 4а, 6; Ул. Жемчужная 2, 4, 6,8,10,12,14,18,22,24,26,28,30,32; Ул. Золотодолинская 15,17,21,27,31,71,75; Ул. Илича 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19;
Ул. Мальцева 1,14;
Морской проспект, 42,44,46,50,52,56,60,62,64; Ул. Терешковой 2,4,6,8,10,12, 34,36,36а, 38,40,42,44,46;
Ул. Ученых 3,5,7,9;
Цветной проезд 1,7,9,11,15,17,19,23,25,27,29.
Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным трудностям. Напомним, что ранее мэр Новосибирска пообещал навести порядок с коммунальным хозяйством в городе.