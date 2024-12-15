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Posted 15 декабря, 03:20

Published 15 декабря, 03:20

Modified 15 декабря, 03:22

Updated 15 декабря, 03:22

В школе Новосибирска избивали ребенка

Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения в Новосибирске школьника с ДЦП

15 декабря 2024, 03:20
Фото: Изображение Midjourney. В школе Новосибирска избивали ребенка
Глава СКР обратил внимание на жалобы женщины, которая сообщила о систематической травле ее ребенка в новосибирской школе, уточняет пресс-центр СКР.

Главный следователь России не стал закрывать глаза на факт вопиющей жестокости в новосибирской школе. Александр Бастрыкин потребовал разобраться и найти виновных в избиении ребенка с ДЦП.

Тревогу забила мать мальчика с инвалидностью. Она рассказала, что школьника периодически бьют одноклассники, издеваются, травят и снимают происходящее на видео. Одну из таких записей Atas.Info публиковал ранее.

Известно, что издевательства над ребенком происходили в 41-й школе Новосибирска. Где в моменты избиения и травли ребенка были учителя, социальные педагоги и психологи — выяснят следователи. Мать надеется, что все виновные понесут заслуженное наказание.

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#Екатерина Нимко#Общество#Происшествия#Школа#Уголовное дело
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