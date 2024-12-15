Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения в Новосибирске школьника с ДЦП

Posted 15 декабря, 03:20
Published 15 декабря, 03:20
Modified 15 декабря, 03:22
Updated 15 декабря, 03:22
Главный следователь России не стал закрывать глаза на факт вопиющей жестокости в новосибирской школе. Александр Бастрыкин потребовал разобраться и найти виновных в избиении ребенка с ДЦП.
Тревогу забила мать мальчика с инвалидностью. Она рассказала, что школьника периодически бьют одноклассники, издеваются, травят и снимают происходящее на видео. Одну из таких записей Atas.Info публиковал ранее.
Известно, что издевательства над ребенком происходили в 41-й школе Новосибирска. Где в моменты избиения и травли ребенка были учителя, социальные педагоги и психологи — выяснят следователи. Мать надеется, что все виновные понесут заслуженное наказание.