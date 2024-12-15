Десятки пассажиров застряли в Новосибирске из-за задержек рейсов

Posted 15 декабря, 04:13
Published 15 декабря, 04:13
Modified 15 декабря, 04:15
Updated 15 декабря, 04:15
Утро воскресенья выдалось неудачным для тех, кто захотел улететь из Новосибирска. Зафиксированы трудности отправки трех рейсов, данные подтверждены информацией на онлайн-табло. Десятки пассажиров буквально застряли в аэропорту Толмачево.
Отметим, что это не первый инцидент с самолетами данной авиакомпании. Пассажиры S7 часто жалуются на овербукинг и задержки вылета самолетов по различным причинам, в том числе техническим.
Ранее пилот S7 и вовсе опубликовал видео, на котором запечатлен момент посадки. При этом мужчина, забыв о своих прямых обязанностях, смотрел гонки на планшете.