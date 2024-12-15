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Posted 15 декабря, 04:13

Published 15 декабря, 04:13

Modified 15 декабря, 04:15

Updated 15 декабря, 04:15

Задержка вылета из Новосибирска

Десятки пассажиров застряли в Новосибирске из-за задержек рейсов

15 декабря 2024, 04:13
Фото: 1MI. Задержка вылета из Новосибирска
В Толмачево задерживается вылет самолетов, сообщают встревоженные пассажиры.

Утро воскресенья выдалось неудачным для тех, кто захотел улететь из Новосибирска. Зафиксированы трудности отправки трех рейсов, данные подтверждены информацией на онлайн-табло. Десятки пассажиров буквально застряли в аэропорту Толмачево.

  • Рейс S7 5238 «Новосибирск — Хабаровск» задерживается на 45 минут.
  • Рейс S7 5220 «Новосибирск — Магадан» задерживается на 55 минут.
  • Рейс S7 5250 «Новосибирск — Петропавловск-Камчатский» задерживается на 30 минут.

Отметим, что это не первый инцидент с самолетами данной авиакомпании. Пассажиры S7 часто жалуются на овербукинг и задержки вылета самолетов по различным причинам, в том числе техническим.

Ранее пилот S7 и вовсе опубликовал видео, на котором запечатлен момент посадки. При этом мужчина, забыв о своих прямых обязанностях, смотрел гонки на планшете.

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#Екатерина Нимко#Общество#Транспорт#Самолет#Рейс#Задержка рейса
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