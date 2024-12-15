Драка с перестрелкой произошла в Новосибирске

Posted 15 декабря, 07:48
Published 15 декабря, 07:48
Modified 15 декабря, 08:10
Updated 15 декабря, 08:10
На видео, опубликованном в социальных сетях, происходит драка между четырьмя людьми. Можно заметить, как трое мужчин напали на одного, после чего раздался выстрел.
Защищавшемуся удалось вырваться, однако преследователи устремились за ним. Подробности перестрелки на данный момент неизвестны.
Ранее Следком заинтересовался дракой школьниц возле ТРЦ: подростки жестоко избили свою ровесницу, один из участников драки снимал происходящее на видео.