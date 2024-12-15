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Posted 15 декабря, 10:28

Published 15 декабря, 10:28

Modified 15 декабря, 10:42

Updated 15 декабря, 10:42

Экс-ведущий «Галилео» Александр Пушной даст концерт в Новосибирске

Экс-ведущий «Галилео» Александр Пушной даст концерт в Новосибирске

15 декабря 2024, 10:28
Фото: 1MI.
В своем телеграм-канале Александр Пушной объявил о намерении посетить родной город и порадовать его жителей новым концертом.

Знаменитый ведущий и музыкант объявил, что 1 марта 2025 года выступит в лофт-парке «Подземка».

Последний визит музыканта на малую родину состоялся в августе 2024. Тогда на фестивале ТехноАрт Пушной исполнил несколько каверов, которые пришлись по душе сибирякам.

Напомним, несмотря на то, что сегодня Александр вместе со своей многодетной семьей проживает в Москве, творческий путь знаменитости начался в Академгородке.

Новосибирск является родиной многих ярких российских звезд. Так, в этом году новосибирский актер обошел по популярности мировых знаменитостей Стэйтема и Ди Каприо.

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