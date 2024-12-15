Экс-ведущий «Галилео» Александр Пушной даст концерт в Новосибирске

Posted 15 декабря, 10:28
Published 15 декабря, 10:28
Modified 15 декабря, 10:42
Updated 15 декабря, 10:42
Знаменитый ведущий и музыкант объявил, что 1 марта 2025 года выступит в лофт-парке «Подземка».
Последний визит музыканта на малую родину состоялся в августе 2024. Тогда на фестивале ТехноАрт Пушной исполнил несколько каверов, которые пришлись по душе сибирякам.
Напомним, несмотря на то, что сегодня Александр вместе со своей многодетной семьей проживает в Москве, творческий путь знаменитости начался в Академгородке.
Новосибирск является родиной многих ярких российских звезд. Так, в этом году новосибирский актер обошел по популярности мировых знаменитостей Стэйтема и Ди Каприо.