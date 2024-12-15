Крупное ДТП произошло под Новосибирском: что известно сейчас

Posted 15 декабря, 10:43
Published 15 декабря, 10:43
Modified 15 декабря, 11:27
Updated 15 декабря, 11:27
Автокатастрофа произошла сегодня днем неподалеку от Татарска. Из-за лобового столкновения разбились два большегруза. Одного из водителей зажало в кабине — ему пытаются помочь сотрудники службы спасения.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. На кадрах видно разметанные по трассе части большегруза. В комментариях пользователи отмечают, что фуры стоят в одном направлении, поэтому, вероятно, одну из них развернуло после столкновения.
Из-за аварии на трассе образовался крупный затор. Комментария от регионального МВД на данный момент не поступало.