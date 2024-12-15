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Posted 15 декабря, 10:43

Published 15 декабря, 10:43

Modified 15 декабря, 11:27

Updated 15 декабря, 11:27

Две фуры разбились на трассе под Новосибирском

Крупное ДТП произошло под Новосибирском: что известно сейчас

15 декабря 2024, 10:43
Фото: 1MI.

Две фуры разбились на трассе под Новосибирском

На трассе «Иртыш» столкнулись две фуры. Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях.

Автокатастрофа произошла сегодня днем неподалеку от Татарска. Из-за лобового столкновения разбились два большегруза. Одного из водителей зажало в кабине — ему пытаются помочь сотрудники службы спасения.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. На кадрах видно разметанные по трассе части большегруза. В комментариях пользователи отмечают, что фуры стоят в одном направлении, поэтому, вероятно, одну из них развернуло после столкновения.

Из-за аварии на трассе образовался крупный затор. Комментария от регионального МВД на данный момент не поступало.

Видео: Источник видео: АСТ-54.
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