Лобовое столкновение двух фур под Новосибирском: стали известны подробности ДТП

Posted 15 декабря, 12:34
Published 15 декабря, 12:34
Modified 15 декабря, 12:47
Updated 15 декабря, 12:47
Столкновение двух большегрузов произошло сегодня днем на территории Чановского района, неподалеку от Татарска. Видео с ДТП попало в социальные сети. На кадрах видно, что оба большегруза разбиты, один из водителей застрял в кабине.
Предварительно сообщается, что 51-летний водитель FAW J7 выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с большегрузом под управлением 65-летнего водителя.
После столкновения водитель FAW J7 скончался. Второй водитель с травмами был доставлен в больницу.
Ранее сообщалось о том, как нетерпеливый водитель наехал на пешехода в Новосибирске.