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Posted 15 декабря, 12:34

Published 15 декабря, 12:34

Modified 15 декабря, 12:47

Updated 15 декабря, 12:47

Машины смяло в ДТП

Лобовое столкновение двух фур под Новосибирском: стали известны подробности ДТП

15 декабря 2024, 12:34
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирска. Машины смяло в ДТП

Госавтоинспекция сообщила подробности ДТП с фурами под Новосибирском

Столкновение произошло сегодня на трассе «Иртыш». В аварии погиб один водитель, как сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Столкновение двух большегрузов произошло сегодня днем на территории Чановского района, неподалеку от Татарска. Видео с ДТП попало в социальные сети. На кадрах видно, что оба большегруза разбиты, один из водителей застрял в кабине.

Предварительно сообщается, что 51-летний водитель FAW J7 выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с большегрузом под управлением 65-летнего водителя.

После столкновения водитель FAW J7 скончался. Второй водитель с травмами был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось о том, как нетерпеливый водитель наехал на пешехода в Новосибирске.

Прокуратура проверит ДТП с трамваем в Новосибирске
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