Нетерпеливый водитель Nissan сбил женщину-пешехода в Новосибирске

Posted 15 декабря, 08:28
Published 15 декабря, 08:28
Modified 15 декабря, 08:57
Updated 15 декабря, 08:57
Сегодня утром ДТП произошло на Богдана Хмельницкого. На видео можно заметить, как водитель Nissan Wingroad решил объехать стоящий впереди автомобиль. Вот только тот автомобиль затормозил, потому что пропускал пешехода. В результате Nissan наехал на женщину.
Пострадавшая выжила, но пожаловалась на сильные боли в пояснице. Женщину госпитализировали.
Местные жители в комментариях под видео хотя и не отрицают вину водителя, отмечают плохое освещение улицы, которое неоднократно становилось причиной трагедии на дороге.