atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря, 08:28

Published 15 декабря, 08:28

Modified 15 декабря, 08:57

Updated 15 декабря, 08:57

Женщина пострадала в ДТП

Нетерпеливый водитель Nissan сбил женщину-пешехода в Новосибирске

15 декабря 2024, 08:28
Фото: 1MI. Женщина пострадала в ДТП
Запись происшествия на Богдана Хмельницкого с видеорегистратора распространилась в социальных сетях.

Сегодня утром ДТП произошло на Богдана Хмельницкого. На видео можно заметить, как водитель Nissan Wingroad решил объехать стоящий впереди автомобиль. Вот только тот автомобиль затормозил, потому что пропускал пешехода. В результате Nissan наехал на женщину.

Пострадавшая выжила, но пожаловалась на сильные боли в пояснице. Женщину госпитализировали.

Местные жители в комментариях под видео хотя и не отрицают вину водителя, отмечают плохое освещение улицы, которое неоднократно становилось причиной трагедии на дороге.

Видео: Видео: АСТ-54. Видео с регистратора
Прокуратура проверит ДТП с трамваем в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны подробности жесткого ДТП в Тогучинском районеСтала известна причина пробки в Дзержинском районе: там произошло массовое ДТПМассовое ДТП с двумя погибшими произошло под Новосибирском
#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Россия#Сибирь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика