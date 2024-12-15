Нетерпеливый водитель Nissan сбил женщину-пешехода в Новосибирске

Сегодня утром ДТП произошло на Богдана Хмельницкого. На видео можно заметить, как водитель Nissan Wingroad решил объехать стоящий впереди автомобиль. Вот только тот автомобиль затормозил, потому что пропускал пешехода. В результате Nissan наехал на женщину.