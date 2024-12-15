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Posted 15 декабря, 11:29

Published 15 декабря, 11:29

Modified 15 декабря, 11:54

Updated 15 декабря, 11:54

Новосибирские предприниматели высказались о работе без найма мигрантов

Новосибирские предприниматели высказались о работе без найма мигрантов

15 декабря 2024, 11:29
Фото: 1MI.
После ужесточения миграционного законодательства, на рынке труда произошли ощутимые изменения. Разные компании высказались о том, как изменится ситуация на рынке труда без найма мигрантов.

Некоторые компании позитивно оценивают отток мигрантов из найма, видя в этом возможность дать работу местному населению.

Так, в материале BFM-Новосибирск гендиректор строительной компании «Стрижи» Игорь Белокобыльский высказался о том, что престиж профессии строителя может значительно повысить престиж профессии.

В аутсорс-компании PREAMA также отметили, что поправки в Трудовой кодекс заставят работодателей больше вкладываться в обучение непосредственно местного населения, а также работать над улучшениями условий труда на предприятиях.

Однако некоторые компании высказали противоположную точку зрения. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что необходимо найти баланс, чтобы удовлетворить нужды российской экономики. Вместо полного запрета, он предлагает ужесточить условия отбора иностранных работников.

Ранее новосибирский депутат Ренат Сулейманов высказался, что отток мигрантов может навредить экономике области. В свою очередь глава региона заявил, что ограничения против мигрантов направлены на «обеспечение национальной безопасности».

Ранее стало известно, что новосибирские компании могут начать принимать на работу мигрантов из Северной Кореи, поскольку риски с их трудоустройством ниже.

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