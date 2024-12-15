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Posted 15 декабря, 08:57

Published 15 декабря, 08:57

Modified 15 декабря, 08:59

Updated 15 декабря, 08:59

Новосибирцам с метеозависимостью рассказали, как чувствовать себя лучше

15 декабря 2024, 08:57
В конце декабря новосибирцы столкнутся с сильными магнитными бурями. Это может стать причиной возможного ухудшения самочувствия и падения продуктивности.

Магнитные бури придут в Новосибирск 17 декабря, пики активности продолжатся до самого 31 числа. Самыми тяжелыми для сибиряков с метеозависимостью станут 17, 18, 19, 23, 26, 27, 30 и 31 декабря.

Это может стать причиной возможных головных болей и общей слабости у чувствительных людей. Чтобы чувствовать себя лучше, врачи рекомендуют снизить физическую нагрузку, избегать стресса, высыпаться, сбалансированно питаться и следить за общим состоянием здоровья.

Ранее стало известно о приходящем в Новосибирскую область похолодании с новой рабочей недели.

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#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Россия#Здоровье#Сибирь#Магнитные бури
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