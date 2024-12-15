Новосибирцам с метеозависимостью рассказали, как чувствовать себя лучше

Posted 15 декабря, 08:57
Published 15 декабря, 08:57
Modified 15 декабря, 08:59
Updated 15 декабря, 08:59
Магнитные бури придут в Новосибирск 17 декабря, пики активности продолжатся до самого 31 числа. Самыми тяжелыми для сибиряков с метеозависимостью станут 17, 18, 19, 23, 26, 27, 30 и 31 декабря.
Это может стать причиной возможных головных болей и общей слабости у чувствительных людей. Чтобы чувствовать себя лучше, врачи рекомендуют снизить физическую нагрузку, избегать стресса, высыпаться, сбалансированно питаться и следить за общим состоянием здоровья.
Ранее стало известно о приходящем в Новосибирскую область похолодании с новой рабочей недели.