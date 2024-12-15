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Posted 15 декабря, 09:22

Published 15 декабря, 09:22

Modified 15 декабря, 10:27

Updated 15 декабря, 10:27

Новые электрички появятся в Новосибирской области

Новые пригородные маршруты электричек запустят с 16 декабря в Новосибирской области

15 декабря 2024, 09:22
Фото: 1MI. Новые электрички появятся в Новосибирской области
Жителям региона станет проще добираться до центра Новосибирска — с новой рабочей недели на маршрутах появятся новые составы. Об этом сообщает Западно-Сибирская железная дорога.

Ежедневные поездки в областной центр из пригорода станут проще. В частности, новые маршруты с обновленными составами появятся до Пашино, Бердска, Барабинска и Первомайки.

С понедельника работу начнет электричка из центра Новосибирска до платформы «Клюквенный». Сообщается, что в течении дня будут ходить 6 новых составов.

4 новые электрички начнут ходить по маршруту Новосибирск — Инская — Новосибирск, и одна по маршруту Новосибирск — Издревая. Два маршрута (№6309 и №6310) будут продлены до Барабинска.

Две электрички появятся из Новосибирска до Бердска. Кроме того, благодаря появлению 7 новых составов, чаще приезжать будут электрички на участке Новосибирск — Бердск — Искитим.

Ранее глава региона назвал срок сдачи станции «Спортивная». В срыве первоначального срока обвинялась команда экс-мэра Анатолия Локтя и неоправданное доверие к подрядчику.

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