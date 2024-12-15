Под Новосибирском заметили колонну «Ярсов» — что на самом деле происходит в Сибири

Posted 15 декабря, 05:41
Published 15 декабря, 05:41
Modified 15 декабря, 05:43
Updated 15 декабря, 05:43
Новосибирское ракетное соединение вывело ракетоносцы «Ярс» на боевое патрулирование. Официальный канал Минобороны РФ опубликовал кадры, на которых расчеты двигаются по лесам.
Поясняется, что ракетчики сейчас отрабатывают различные маневры, которые приближены к реальным задачам. Личный состав учится нести дежурство в полевых условиях.
Отметим, что жителям Новосибирска, как и другим сибирякам, не стоит беспокоиться: выезд «Ярсов» плановый.