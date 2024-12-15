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Posted 15 декабря, 05:41

Published 15 декабря, 05:41

Modified 15 декабря, 05:43

Updated 15 декабря, 05:43

Новосибирские «Ярсы»

Под Новосибирском заметили колонну «Ярсов» — что на самом деле происходит в Сибири

15 декабря 2024, 05:41
Фото: Минобороны РФ. Новосибирские «Ярсы»

Минобороны РФ показало выезд новосибирских «Ярсов» на боевое патрулирование

Минобороны РФ публикует видео, на котором новосибирские ракетные установки «Ярс» проводят патрулирование.

Новосибирское ракетное соединение вывело ракетоносцы «Ярс» на боевое патрулирование. Официальный канал Минобороны РФ опубликовал кадры, на которых расчеты двигаются по лесам.

Видео: Минобороны РФ. Новосибирские «Ярсы»

Поясняется, что ракетчики сейчас отрабатывают различные маневры, которые приближены к реальным задачам. Личный состав учится нести дежурство в полевых условиях.

Отметим, что жителям Новосибирска, как и другим сибирякам, не стоит беспокоиться: выезд «Ярсов» плановый.

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#Екатерина Нимко#Общество#Транспорт#Видео#Новосибирск#Минобороны
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