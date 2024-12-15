Студентка из Новосибирска продает невинность за 805 долларов

Posted 15 декабря, 02:35
Published 15 декабря, 02:35
Modified 15 декабря, 02:37
Updated 15 декабря, 02:37
Студентка второго курса из Новосибирска решила заработать на своей невинности. 19-летняя девушка опубликовала объявление по поиску партнера на соответствующем сайте. За свою «драгоценность» она просит 805 долларов, что по существующему курсу составляет около 85 тысяч рублей.
Продавец уточняет, что остаться на ночь она не сможет, так как «потеряют родители». При этом студентка не против, если после первого раза с покупателем у нее завяжутся отношения.
Стоит отметить, что практика продажи девственности в Новосибирске не нова. На ресурсах в Сети можно найти предложения от разных девушек и дам. Вероятно, подобная деятельность не беспокоит правоохранителей, так как сайты существуют годами.