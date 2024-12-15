Успенской грозит арест имущества за отказ выплатить компенсацию Киркорову

Киркоров опроверг все сказанное Успенской, а позже подал судебный иск о распространении сведений, порочащих его честь. Изначально, он потребовал компенсацию в 10 млн. и еще 2 млн. за судебные издержки. Позже Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил требования артиста и постановил Успенской выплатить 280 тысяч. Сама Любовь Успенская позже заявила, что на самом деле моральный ущерб поп-короля оценили в 70 тысяч рублей.