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Posted 15 декабря, 12:53

Published 15 декабря, 12:53

Modified 15 декабря, 14:13

Updated 15 декабря, 14:13

Суд постановил выплатить компенсацию

Успенской грозит арест имущества за отказ выплатить компенсацию Киркорову

15 декабря 2024, 12:53
Фото: 1MI. Суд постановил выплатить компенсацию
Российские артисты были друзьями и даже записали совместную песню, однако сейчас Успенской грозит арест имущества за отказ выплатить компенсацию за то, что она якобы оскорбила народного артиста.

Скандал между знаменитостями разгорелся после интервью Успенской с Аленой Жигаловой на YouTube-канале «Алена, блин!», в котором Успенская назвала поп-короля «женоненавистником», а также поделилась другими шокирующими подробностями.

Любовь Успенская напомнила о скандале, когда Филипп избил девушку. Она также шокировала зрителей историей о том, что оказывается до свадьбы с Пугачевой Киркоров сделал ей предложение.

Филипп Киркоров и Любовь УспенскаяФилипп Киркоров и Любовь Успенская
Филипп Киркоров и Любовь Успенская. Фото: Источник: VOICE

Киркоров опроверг все сказанное Успенской, а позже подал судебный иск о распространении сведений, порочащих его честь. Изначально, он потребовал компенсацию в 10 млн. и еще 2 млн. за судебные издержки. Позже Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил требования артиста и постановил Успенской выплатить 280 тысяч. Сама Любовь Успенская позже заявила, что на самом деле моральный ущерб поп-короля оценили в 70 тысяч рублей.

Ранее успенская подала ответный иск на Киркорова. Однако вместо 10 млн. ей удалось отсудить только 90 тысяч и публичные извинения.

Добровинский, адвокат Киркорова, выиграл дело в июле, однако Успенская до сих пор не начала выплачивать сумму, назначенную судом. Добровинский заявил, что если артистка продолжит уклонятся от обязательств, ее имущество будет арестовано.

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