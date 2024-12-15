Успенской грозит арест имущества за отказ выплатить компенсацию Киркорову

Posted 15 декабря, 12:53
Published 15 декабря, 12:53
Modified 15 декабря, 14:13
Updated 15 декабря, 14:13
Скандал между знаменитостями разгорелся после интервью Успенской с Аленой Жигаловой на YouTube-канале «Алена, блин!», в котором Успенская назвала поп-короля «женоненавистником», а также поделилась другими шокирующими подробностями.
Любовь Успенская напомнила о скандале, когда Филипп избил девушку. Она также шокировала зрителей историей о том, что оказывается до свадьбы с Пугачевой Киркоров сделал ей предложение.
Киркоров опроверг все сказанное Успенской, а позже подал судебный иск о распространении сведений, порочащих его честь. Изначально, он потребовал компенсацию в 10 млн. и еще 2 млн. за судебные издержки. Позже Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил требования артиста и постановил Успенской выплатить 280 тысяч. Сама Любовь Успенская позже заявила, что на самом деле моральный ущерб поп-короля оценили в 70 тысяч рублей.
Ранее успенская подала ответный иск на Киркорова. Однако вместо 10 млн. ей удалось отсудить только 90 тысяч и публичные извинения.
Добровинский, адвокат Киркорова, выиграл дело в июле, однако Успенская до сих пор не начала выплачивать сумму, назначенную судом. Добровинский заявил, что если артистка продолжит уклонятся от обязательств, ее имущество будет арестовано.