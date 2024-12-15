atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря, 06:12

Published 15 декабря, 06:12

Modified 15 декабря, 06:14

Updated 15 декабря, 06:14

Коммунальная авария в Новосибирске

В Новосибирске создан оперштаб из-за коммунальной аварии в Академгородке

15 декабря 2024, 06:12
Фото: 1MI. Коммунальная авария в Новосибирске
В Новосибирске из-за дефектов на сетях без тепла и горячей воды остаются сотни жителей Академгородка.

Мэрия Новосибирска сформировала оперативный штаб, который контролирует действия по устранению коммунальной аварии на сетях в Академгородке. Специалисты координируют ход работ.

Примечательно, что только накануне в верхней зоне Академгородка были проведены работы по устранению дефекта, отопление в дома жителей вернулось. В воскресенье утром стало известно, что на трубах вновь произошел прорыв. Тепло и горячая вода вновь были отключены.

По предварительной информации, ремонтная бригада завершит работу до 21 часа 15 декабря.

В Новосибирской области зафиксирована массовая гибель свиней
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске десятки домов остались без отопления из-за аварииВторой за сутки прорыв кипятка произошел в Новосибирске на улице Бориса БогатковаПод Новосибирском заметили колонну «Ярсов» — что на самом деле происходит в Сибири
#Екатерина Нимко#Общество#Академгородок#Прорыв трубы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика