В Новосибирске создан оперштаб из-за коммунальной аварии в Академгородке

Posted 15 декабря, 06:12
Published 15 декабря, 06:12
Modified 15 декабря, 06:14
Updated 15 декабря, 06:14
Мэрия Новосибирска сформировала оперативный штаб, который контролирует действия по устранению коммунальной аварии на сетях в Академгородке. Специалисты координируют ход работ.
Примечательно, что только накануне в верхней зоне Академгородка были проведены работы по устранению дефекта, отопление в дома жителей вернулось. В воскресенье утром стало известно, что на трубах вновь произошел прорыв. Тепло и горячая вода вновь были отключены.
По предварительной информации, ремонтная бригада завершит работу до 21 часа 15 декабря.