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Posted 15 декабря, 02:50

Published 15 декабря, 02:50

Modified 15 декабря, 02:52

Updated 15 декабря, 02:52

В Новосибирске похолодает

В Новосибирской области новая рабочая неделя начнется с похолодания

15 декабря 2024, 02:50
Фото: Изображение Midjourney. В Новосибирске похолодает
Синоптики предупредили, что волна аномального тепла покидает регион, ее меняет настоящая сибирская зима с холодом и снегом.

Жителей и гостей Новосибирской области предупреждают о похолодании в начале будущей недели. Аномальная погода покидает регион. Синоптики рассказали, какие природные сюрпризы ждут новосибирцев.

В понедельник продолжит идти снег, температура воздуха начнет снижаться. Днем ожидается до -3, ночью столбики термометров опустятся ниже -10. Со вторника и до четверга в Новосибирской области будет облачно и холодно: днем -10, ночью до -15.

В пятницу и в выходные дни вновь потеплеет и пойдет снег. В дневные часы за окном ожидается до -3, ночью -10.

В Новосибирске десятки домов остались без отопления в холода
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#Екатерина Нимко#Общество#Погода#Холод
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