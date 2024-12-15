В Новосибирской области новая рабочая неделя начнется с похолодания

Posted 15 декабря, 02:50
Published 15 декабря, 02:50
Modified 15 декабря, 02:52
Updated 15 декабря, 02:52
Жителей и гостей Новосибирской области предупреждают о похолодании в начале будущей недели. Аномальная погода покидает регион. Синоптики рассказали, какие природные сюрпризы ждут новосибирцев.
В понедельник продолжит идти снег, температура воздуха начнет снижаться. Днем ожидается до -3, ночью столбики термометров опустятся ниже -10. Со вторника и до четверга в Новосибирской области будет облачно и холодно: днем -10, ночью до -15.
В пятницу и в выходные дни вновь потеплеет и пойдет снег. В дневные часы за окном ожидается до -3, ночью -10.