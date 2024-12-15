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Posted 15 декабря, 06:00

Published 15 декабря, 06:00

Modified 15 декабря, 06:02

Updated 15 декабря, 06:02

Массовая гибель свиней

В Новосибирской области зафиксирована массовая гибель свиней

15 декабря 2024, 06:00
Фото: 1MI. Массовая гибель свиней

При пожаре в новосибирском селе погибли десятки свиней

Сарай с животными загорелся в Сузунском районе, после тушения были обнаружены тела взрослых свиней и поросят, сообщает МЧС региона.

В селе Шайдурово владельцы поросят понесли огромные потери из-за массовой гибели животных. Причиной стал пожар в сарае. Прибывшие по вызову спасатели из добровольной бригады оперативно потушили возгорание сарая, в котором жили поросята и взрослые особи.

При разборе и обследовании объекта были обнаружены тела животных: 18 свиней и 10 поросят. Общая площадь возгорания составила 108 квадратных метров. О причинах произошедшего не сообщается.

Ранее на территории областного центра выгорел склад, общая площадь уничтоженного объекта составила пять тысяч квадратных метров.

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#Екатерина Нимко#Общество#Животные#Свиньи
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