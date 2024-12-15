В Новосибирской области зафиксирована массовая гибель свиней

В селе Шайдурово владельцы поросят понесли огромные потери из-за массовой гибели животных. Причиной стал пожар в сарае. Прибывшие по вызову спасатели из добровольной бригады оперативно потушили возгорание сарая, в котором жили поросята и взрослые особи.