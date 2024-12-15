В Новосибирской области зафиксирована массовая гибель свиней

Posted 15 декабря, 06:00
Published 15 декабря, 06:00
Modified 15 декабря, 06:02
Updated 15 декабря, 06:02
В селе Шайдурово владельцы поросят понесли огромные потери из-за массовой гибели животных. Причиной стал пожар в сарае. Прибывшие по вызову спасатели из добровольной бригады оперативно потушили возгорание сарая, в котором жили поросята и взрослые особи.
При разборе и обследовании объекта были обнаружены тела животных: 18 свиней и 10 поросят. Общая площадь возгорания составила 108 квадратных метров. О причинах произошедшего не сообщается.
Ранее на территории областного центра выгорел склад, общая площадь уничтоженного объекта составила пять тысяч квадратных метров.