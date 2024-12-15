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Posted 15 декабря, 07:34

Published 15 декабря, 07:34

Modified 15 декабря, 07:36

Updated 15 декабря, 07:36

Выплаты перед Новым годом

Выплаты россиянам в двойном размере: кого государство побалует перед Новым годом

15 декабря 2024, 07:34
Фото: 1MI. Выплаты перед Новым годом

Жителей Новосибирска ждут двойные выплаты перед Новым годом

Стало известно, кто из жителей сможет получить удвоенные выплаты в канун Нового года.

В канун 2025 года жители Новосибирской области смогут получить положенные выплаты в двойном размере. При этом, как отмечается, деньги перечислят не всем получателям.

Двойная выплата положена только тем, кто обычно получает пособие ежемесячно до третьего числа. Получить средства в двойном размере смогут пенсионеры, семьи с детьми и инвалиды.

Отметим, что в каждом регионе также могут быть на местном уровне введены дополнительные выплаты для различных категорий населения. Обычно данная информация публикуется только на официальных ресурсах администрации.

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#Екатерина Нимко#Общество#Выплаты#Деньги#Новый год
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