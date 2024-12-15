Выплаты россиянам в двойном размере: кого государство побалует перед Новым годом

Posted 15 декабря, 07:34
Published 15 декабря, 07:34
Modified 15 декабря, 07:36
Updated 15 декабря, 07:36
В канун 2025 года жители Новосибирской области смогут получить положенные выплаты в двойном размере. При этом, как отмечается, деньги перечислят не всем получателям.
Двойная выплата положена только тем, кто обычно получает пособие ежемесячно до третьего числа. Получить средства в двойном размере смогут пенсионеры, семьи с детьми и инвалиды.
Отметим, что в каждом регионе также могут быть на местном уровне введены дополнительные выплаты для различных категорий населения. Обычно данная информация публикуется только на официальных ресурсах администрации.