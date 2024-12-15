Жилой дом затопило в Новосибирске

Posted 15 декабря, 07:41
Published 15 декабря, 07:41
Modified 15 декабря, 07:55
Updated 15 декабря, 07:55
Прокуратура организовала проверку по сообщениям о затоплении жилого дома на Орджоникидзе, 37. Проверка установит техническое состояние дома, соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства со стороны управляющей организации и контролирующих органов.
При необходимости булут приняты соответствующие меры.
Ранее из-за коммунальной аварии, оставившей сотни жильцов без горячей воды, в Академгородке был создан оперштаб.