Жилой дом затопило в Новосибирске

Прокуратура организовала проверку по сообщениям о затоплении жилого дома на Орджоникидзе, 37. Проверка установит техническое состояние дома, соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства со стороны управляющей организации и контролирующих органов.