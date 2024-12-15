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Posted 15 декабря, 07:41

Published 15 декабря, 07:41

Modified 15 декабря, 07:55

Updated 15 декабря, 07:55

Прокуратура начала проверку

Жилой дом затопило в Новосибирске

15 декабря 2024, 07:41
Фото: 1MI. Прокуратура начала проверку
Прокуратура Центрального района проверит затопление жилого дома по адресу Орджоникидзе, 37.

Прокуратура организовала проверку по сообщениям о затоплении жилого дома на Орджоникидзе, 37. Проверка установит техническое состояние дома, соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства со стороны управляющей организации и контролирующих органов.

При необходимости булут приняты соответствующие меры.

Ранее из-за коммунальной аварии, оставившей сотни жильцов без горячей воды, в Академгородке был создан оперштаб.

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