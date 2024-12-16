Актер из Новосибирска перевоплотился в следователя в сериале «Жуки»

Posted 16 декабря, 10:27
Published 16 декабря, 10:27
Modified 16 декабря, 10:29
Updated 16 декабря, 10:29
В обновленных «Жуках» одну из ролей сыграл Вячеслав Щенин. Он ранее учился и работал в Новосибирске и с теплом вспоминает родной город и людей отсюда. Сейчас он снимается в сериалах.
В «Новых Жуках» (16+) сибиряк играл следователя. Он с большим уважением описывает своего персонажа. По сюжету, следователь желает посадить главного «злодея». Сам по себе герой не подкупной и борется за справедливость.
В главном сюжете герои, спустя полгода, очень изменились. Они будут бороться за родное село вместе с полицейским Масловым. Тем временем актер Никита Кологривый обогнал по популярности Стэйтема и Ди Каприо.