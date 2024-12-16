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Posted 16 декабря, 10:27

Published 16 декабря, 10:27

Modified 16 декабря, 10:29

Updated 16 декабря, 10:29

Актер снялся в сериале

Актер из Новосибирска перевоплотился в следователя в сериале «Жуки»

16 декабря 2024, 10:27
Фото: Кинопоиск. Актер снялся в сериале
Новосибирский актер снимется в нашумевшем сериале «Жуки», о чем сообщает телеканал ТНТ.

В обновленных «Жуках» одну из ролей сыграл Вячеслав Щенин. Он ранее учился и работал в Новосибирске и с теплом вспоминает родной город и людей отсюда. Сейчас он снимается в сериалах.

В «Новых Жуках» (16+) сибиряк играл следователя. Он с большим уважением описывает своего персонажа. По сюжету, следователь желает посадить главного «злодея». Сам по себе герой не подкупной и борется за справедливость.

В главном сюжете герои, спустя полгода, очень изменились. Они будут бороться за родное село вместе с полицейским Масловым. Тем временем актер Никита Кологривый обогнал по популярности Стэйтема и Ди Каприо.

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