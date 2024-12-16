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Posted 16 декабря, 14:34

Published 16 декабря, 14:34

Modified 16 декабря, 14:44

Updated 16 декабря, 14:44

«Авто разорвало на части»: в Новосибирске произошло два крупных ДТП

«Авто разорвало на части»: в Новосибирске произошло два крупных ДТП

16 декабря 2024, 14:34
Фото: Фото: скрин видео телеграм-канала АСТ-54.
На улице Петухова на дороге разметаны части автомобиля. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в социальных сетях.

Сегодня вечером на Петухова около заправки после Уса произошло второе ДТП. Предварительно сообщается, что автомобиль врезался в дерево.

Очевидцы недоумевают, была ли разрезана машина прибывшими спасателями, или разбилась от удара.

«Салон в одной стороне, подрамник — в другой», — сообщают очевидцы.

На место происшествия прибыли 3 машины скорой помощи, МЧС, и два патруля ГАИ. Ранее сообщалось о легковом автомобиле, который загорелся в ДТП на Петухова.

Видео: Фото: скрин видео телеграм-канала АСТ-54.
Легковой автомобиль загорелся в ДТП в Новосибирске
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