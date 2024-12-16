«Авто разорвало на части»: в Новосибирске произошло два крупных ДТП

Posted 16 декабря, 14:34
Published 16 декабря, 14:34
Modified 16 декабря, 14:44
Updated 16 декабря, 14:44
Сегодня вечером на Петухова около заправки после Уса произошло второе ДТП. Предварительно сообщается, что автомобиль врезался в дерево.
Очевидцы недоумевают, была ли разрезана машина прибывшими спасателями, или разбилась от удара.
«Салон в одной стороне, подрамник — в другой», — сообщают очевидцы.
На место происшествия прибыли 3 машины скорой помощи, МЧС, и два патруля ГАИ. Ранее сообщалось о легковом автомобиле, который загорелся в ДТП на Петухова.