Бастрыкин потребовал проверить избиение подростков-неформалов в Новосибирске

Posted 16 декабря, 08:51
Published 16 декабря, 08:51
Modified 16 декабря, 08:53
Updated 16 декабря, 08:53
Группа подростков избивает других школьников в одном из ТЦ. Как уточнила глава Лиги безопасности интернета, парни в масках выбирают молодых людей неформальной внешности. Жертв они находят в ТЦ, а издевательства совершают за его пределами.
Одного парня не только избили, но и отрезали ему волосы. Скандал дошел до главы СК Александра Бастрыкина. Он поручил доложить ему о ходе расследования дела по статье «Хулиганство».
В столице Сибири дерутся не только парни, но и юные школьницы. Они также выловили девочку и начали избивать ее толпой.