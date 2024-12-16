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Posted 16 декабря, 08:51

Published 16 декабря, 08:51

Modified 16 декабря, 08:53

Updated 16 декабря, 08:53

Подростки бьют людей

Бастрыкин потребовал проверить избиение подростков-неформалов в Новосибирске

16 декабря 2024, 08:51
Фото: Изображение Midjourney. Подростки бьют людей
В Новосибирске СКР заинтересовался избиениями подростков, о котором рассказала Екатерина Мизулина.

Группа подростков избивает других школьников в одном из ТЦ. Как уточнила глава Лиги безопасности интернета, парни в масках выбирают молодых людей неформальной внешности. Жертв они находят в ТЦ, а издевательства совершают за его пределами.

Одного парня не только избили, но и отрезали ему волосы. Скандал дошел до главы СК Александра Бастрыкина. Он поручил доложить ему о ходе расследования дела по статье «Хулиганство».

В столице Сибири дерутся не только парни, но и юные школьницы. Они также выловили девочку и начали избивать ее толпой.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Школьники#Подростки#Александр Бастрыкин#Хулиганство
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