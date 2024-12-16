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Posted 16 декабря, 03:49

Published 16 декабря, 03:49

Modified 16 декабря, 03:51

Updated 16 декабря, 03:51

Мэр уволился

Бывший мэр Бердска нашел себе новую работу — куда ушел Бурдин

16 декабря 2024, 03:49
Фото: ВК/Роман Бурдин. Мэр уволился

Бывший мэр Бердска стал министром регполитики Новосибирской области

В правительстве Новосибирской области случились кадровые перестановки: теперь там работает бывший мэр Бердска, сообщили в правительстве 16 декабря.

Роман Брудин был мэром Бердска 1,5 года. Недавно, 13 декабря, стало известно, что он сложил свои полномочия досрочно. Причиной этому стали его личные цели. На оперативном совещании в правительстве стало известно, чем он займется дальше.

Теперь уже бывший чиновник возглавил министерство региональной политики. Ранее это кресло занимал Андрей Клюзов. Также Бурдин вошел в число заместителей председателя правительства региона.

Кто официально будет исполнять обязанности мэра города-спутника Новосибирска, официально неизвестно, но многие предполагают, что и. о. будет вице-мэр Сергей Лавров.

Мэр Бердска ушел в отставку
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