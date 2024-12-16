Бывший мэр Бердска нашел себе новую работу — куда ушел Бурдин

Posted 16 декабря, 03:49
Published 16 декабря, 03:49
Modified 16 декабря, 03:51
Updated 16 декабря, 03:51
Роман Брудин был мэром Бердска 1,5 года. Недавно, 13 декабря, стало известно, что он сложил свои полномочия досрочно. Причиной этому стали его личные цели. На оперативном совещании в правительстве стало известно, чем он займется дальше.
Теперь уже бывший чиновник возглавил министерство региональной политики. Ранее это кресло занимал Андрей Клюзов. Также Бурдин вошел в число заместителей председателя правительства региона.
Кто официально будет исполнять обязанности мэра города-спутника Новосибирска, официально неизвестно, но многие предполагают, что и. о. будет вице-мэр Сергей Лавров.