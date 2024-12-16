Директор новосибирской турфирмы обманула клиентов на 3 млн — что решил суд

Posted 16 декабря, 08:22
Published 16 декабря, 08:22
Modified 16 декабря, 08:24
Updated 16 декабря, 08:24
По материалам дела, с февраля по август 2024 года Прохоренкова заключала договоры с клиентами, обещая организовать их поездки. В перечень услуг входили бронирование авиабилетов, оплата проживания в гостиницах и дополнительные туристические сервисы. Однако вместо исполнения обязательств директор фирмы присваивала деньги доверчивых граждан.
Жертвами обмана стали жители Новосибирска и области, планировавшие отдых за границей. Ущерб от действий Прохоренковой оценили в 3 миллиона рублей.
После рассмотрения всех обстоятельств дела суд квалифицировал действия женщине по статьям 159 УК РФ «Мошенничество». Суд постановил назначить наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать срок осужденная будет в колонии общего режима.
Напомним, ранее суд также отклонил апелляционную жалобу новосибирского депутата Игоря Украинцева, который обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, он лоббировал интересы застройщиков. Сейчас он находится в СИЗО, но надеется выйти под домашний арест.