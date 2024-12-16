Директор новосибирской турфирмы обманула клиентов на 3 млн — что решил суд

По материалам дела, с февраля по август 2024 года Прохоренкова заключала договоры с клиентами, обещая организовать их поездки. В перечень услуг входили бронирование авиабилетов, оплата проживания в гостиницах и дополнительные туристические сервисы. Однако вместо исполнения обязательств директор фирмы присваивала деньги доверчивых граждан.