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Posted 16 декабря, 08:22

Published 16 декабря, 08:22

Modified 16 декабря, 08:24

Updated 16 декабря, 08:24

Судебное заседание

Директор новосибирской турфирмы обманула клиентов на 3 млн — что решил суд

16 декабря 2024, 08:22
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области. Судебное заседание

Директор новосибирской турфирмы отправится в колонию на 3 года за обман клиентов

Заельцовский районный суд огласил приговор по делу о мошенничестве, фигурантом которого стала директор туристической компании LifeTravel Premium Анастасия Прохоренкова. Суд признал ее виновной в четырех эпизодах обмана клиентов, сообщила пресс-служба судебного департамента Новосибирской области.

По материалам дела, с февраля по август 2024 года Прохоренкова заключала договоры с клиентами, обещая организовать их поездки. В перечень услуг входили бронирование авиабилетов, оплата проживания в гостиницах и дополнительные туристические сервисы. Однако вместо исполнения обязательств директор фирмы присваивала деньги доверчивых граждан.

Жертвами обмана стали жители Новосибирска и области, планировавшие отдых за границей. Ущерб от действий Прохоренковой оценили в 3 миллиона рублей.

После рассмотрения всех обстоятельств дела суд квалифицировал действия женщине по статьям 159 УК РФ «Мошенничество». Суд постановил назначить наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать срок осужденная будет в колонии общего режима.

Напомним, ранее суд также отклонил апелляционную жалобу новосибирского депутата Игоря Украинцева, который обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, он лоббировал интересы застройщиков. Сейчас он находится в СИЗО, но надеется выйти под домашний арест.

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