Дроны заметили в Новосибирской области — уже начали готовить школьников

На занятие были приглашены учащиеся из Станционно-Ояшинской, Широкоярской, Радужской школ, а также ребята из новосибирского центра «Созвездие». Инструкторы провели урок, где познакомили школьников с устройством дронов, их современными возможностями и перспективами применения в различных сферах.