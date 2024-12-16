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Posted 16 декабря, 07:57

Published 16 декабря, 07:57

Modified 16 декабря, 07:59

Updated 16 декабря, 07:59

Занятия со школьниками

Дроны заметили в Новосибирской области — уже начали готовить школьников

16 декабря 2024, 07:57
Фото: МКУ Управление образования Мошковского района. Занятия со школьниками

Новосибирских школьников обучают управлять дронами

Новосибирских школьников начали обучать работе с дронами. В одном из образовательных учреждений провели мастер-класс с экспертами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Живая сталь».

14 декабря 2024 года в Доме культуры поселка Радуга прошли практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами для школьников из Мошковского района и Новосибирска.

На занятие были приглашены учащиеся из Станционно-Ояшинской, Широкоярской, Радужской школ, а также ребята из новосибирского центра «Созвездие». Инструкторы провели урок, где познакомили школьников с устройством дронов, их современными возможностями и перспективами применения в различных сферах.

Занятия со школьникамиЗанятия со школьниками
Занятия со школьникамиЗанятия со школьниками
Занятия со школьниками. Фото: МКУ Управление образования Мошковского района

Особое внимание привлекла практическая часть: дети не только наблюдали за демонстрацией беспилотников, но и сами попробовали управлять летательными аппаратами под руководством опытных специалистов.

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#Алина Гурицкая#Технологии#Образование#Новосибирская область#Школьники#Стрельба#Дроны#Патриотическое воспитание
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