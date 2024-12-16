Дроны заметили в Новосибирской области — уже начали готовить школьников

Posted 16 декабря, 07:57
Published 16 декабря, 07:57
Modified 16 декабря, 07:59
Updated 16 декабря, 07:59
14 декабря 2024 года в Доме культуры поселка Радуга прошли практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами для школьников из Мошковского района и Новосибирска.
На занятие были приглашены учащиеся из Станционно-Ояшинской, Широкоярской, Радужской школ, а также ребята из новосибирского центра «Созвездие». Инструкторы провели урок, где познакомили школьников с устройством дронов, их современными возможностями и перспективами применения в различных сферах.
Особое внимание привлекла практическая часть: дети не только наблюдали за демонстрацией беспилотников, но и сами попробовали управлять летательными аппаратами под руководством опытных специалистов.