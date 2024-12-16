Ефимов: Инвесторы откроют 2 детских сада и гостиницу по льготной аренде в Москве

Posted 16 декабря, 17:21
Published 16 декабря, 17:21
Modified 16 декабря, 17:21
Updated 16 декабря, 17:21
Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет mos.ru.
«Программа льготной аренды „1 рубль за квадратный метр в год“ более 12 лет позволяет привлекать частные инвестиции для восстановления исторических зданий и открытия различных видов бизнеса в городских объектах», — проинформировал Владимир Ефимов.
По его словам, с января предприниматели по результатам торгов арендовали три здания общей площадью более 2,7 тысячи квадратных метров, где разместят два частных детских сада и гостиницу. Всего на сегодня бизнес занимает 65 столичных объектов общей площадью почти 63,2 тысячи квадратных метров, подытожил заммэра.
Программа «1 рубль за квадратный метр в год» известна в столице с 2012 года. В ней могут принять участие арендаторы объектов культурного наследия. С 2013 года к ее использованию получили доступ инвесторы, которые намереваются открыть частные детские сады и школы. В 2022 году предпринимателям предоставили возможность аренды на льготных условиях городских площадей для размещения отелей.
По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, арендованные с начала 2024 года объекты недвижимости размещаются в трех административных округах Москвы — ЮВАО, САО и ЦАО. Два из них общей площадью более 1,8 тысячи квадратных метров город предоставил предпринимателям для открытия частных детских садов, а еще в одном инвестор получит возможность разместить отель категории «три звезды» или выше.
Чтобы присоединиться к программе, бизнесмену требуется стать участником специализированных торгов. С победителем торгов город заключит договор аренды на 49 лет, если речь идет о детских образовательных учреждениях и объектах культурного наследия, и на 20 лет — если есть планы на открытие отеля.
Инвестор берет на себя обязательства по ремонту здания и выполнению требований, которые связаны с ведением образовательной деятельности или размещением отеля. После этого для него будет доступен переход на льготную ставку.
Развитие электронных сервисов для бизнеса отвечает задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.