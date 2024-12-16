Ефимов: Инвесторы откроют 2 детских сада и гостиницу по льготной аренде в Москве

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» известна в столице с 2012 года. В ней могут принять участие арендаторы объектов культурного наследия. С 2013 года к ее использованию получили доступ инвесторы, которые намереваются открыть частные детские сады и школы. В 2022 году предпринимателям предоставили возможность аренды на льготных условиях городских площадей для размещения отелей.