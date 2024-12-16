Финальная шестидневная рабочая неделя ждет жителей Новосибирска

Posted 16 декабря, 04:39
Published 16 декабря, 04:39
Modified 16 декабря, 04:41
Updated 16 декабря, 04:41
Еще одна длинная рабочая неделя ждет россиян. Только на этот раз — последняя. Вместо пяти дней, придется поработать шесть. Суббота, 28 декабря, не будет являться выходным днем. Зато выходным днем станет понедельник, 30 декабря.
Далее начнутся самые длинные каникулы — с 29 декабря по 8 января. Всего отдыхать можно будет 11 дней. Зато первая неделя 2025 года будет очень короткой: всего пару дней. Придется выйти на рабочее место 9 и 10 января.
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