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Posted 16 декабря, 04:39

Published 16 декабря, 04:39

Modified 16 декабря, 04:41

Updated 16 декабря, 04:41

Придется поработать

Финальная шестидневная рабочая неделя ждет жителей Новосибирска

16 декабря 2024, 04:39
Фото: 1MI. Придется поработать
В Новосибирской области жители снова будут работать дольше обычного, о чем свидетельствует производственный календарь.

Еще одна длинная рабочая неделя ждет россиян. Только на этот раз — последняя. Вместо пяти дней, придется поработать шесть. Суббота, 28 декабря, не будет являться выходным днем. Зато выходным днем станет понедельник, 30 декабря.

Далее начнутся самые длинные каникулы — с 29 декабря по 8 января. Всего отдыхать можно будет 11 дней. Зато первая неделя 2025 года будет очень короткой: всего пару дней. Придется выйти на рабочее место 9 и 10 января.

Фото: atas.info

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