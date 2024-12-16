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Posted 16 декабря, 07:33

Published 16 декабря, 07:33

Modified 16 декабря, 07:35

Updated 16 декабря, 07:35

Люди рассказывают, что по часу могут стоять на остановке в ожидании нужного автобуса

«Где они, автобусы-то ваши?»: топ проблемных городских маршрутов в Новосибирске

16 декабря 2024, 07:33
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Люди рассказывают, что по часу могут стоять на остановке в ожидании нужного автобуса

Жители Новосибирска назвали самые плохие маршруты общественного транспорта

О том, работу каких маршрутов общественного транспорта можно считать самой плохой, рассказали горожане.

Неоднократные призывы городских властей пересаживаться из личного транспорта в общественный, мол, так на дорогах станет свободнее и сами собой исчезнут пробки, сводятся на нет плохой работой пассажирских маршрутов. Какой смысл отказывается от поездки на личном авто, если придется простоять час на остановке и так и не дождаться заветного автобуса или маршрутки? Мы изучили отзывы новосибирцев на маршруты и составили список тех, на которые чаще всего жалуются.

Маршрут № 19 «Затон — Вокзал Новосибирск-Главный»

Гневное сообщение на работу автобусов, связывающих отдаленный городской район с центром города оставила в официальном паблике городского Дептранса Екатерина Семёнова-Милинтович. По ее словам, после семи часов вечера движение практически полностью прекращается.

«Где они? Автобусы-то ваши? Дочь с танцев домой нормально уехать не может. Напарники с дневной смены после 20.00 до дома по 2 часа добираются. Онлайн навигацию они отключают нафиг. И никого не боятся. По 2 автобуса на маршруте вечерами курсирует, а то и вовсе по одному! Где транспорт??? Нафига мне ваши автобусы, я лучше на машине буду ездить!!!», — не может сдержать эмоций женщина.

По словам Екатерины, примерно такая-же ситуация наблюдается и на автобусном маршруте № 16, который курсирует от Затона до областной больницы.

С ней солидарны многие жители Затона, которые высказывают свои претензии в паблике микрорайона.

Департамент транспорта жалобу проигнорировал, но внезапно решение транспортной проблемы предложила компания «Речфлот». В следующем году в микрорайоне Затон планируется создание плавучего причала для теплоходов и организованы регулярны рейсы по Оби до Речного Вокзала. Время в пути составит около 20 минут, а стоимость билета обещают сделать сопоставимой с тарифом городского транспорта.

Впрочем, понятно, что мера эта временная, только на период навигации.

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Исчезнувшая маршрутка № 14

Жители Плющихинского микрорайоне не могут добраться до НГПУ. Прямой рейс маршрутки, который курсировал в этом направлении, попросту исчез.

«Это был единственный маршрут, который ходил не только до НГПУ, но и до Добролюбова, 14 (социальный центр, оформляющий льготы), и до муниципальной стоматологии на Большевистской», — пишет Марина Павловская.

Елена Юрлова уверена, что надо было, наоборот, увеличить количество маршруток на этом направлении, «тогда бы люди привыкли, что часто ездит маршрут, и с удовольствием бы пользовались».

По информации транспортного департамента, перевозчик, который обслуживал этот маршрут, в одностороннем порядка отказался от договора. Предполагается, что рано или поздно найдутся желающие возить пассажиров по этой схеме.

Но похоже, что в Дептрансе сами в это верят с трудом и сообщают следующее: «На сегодняшний день действующая муниципальная маршрутная сеть обеспечивает возможность совершения поездок с 1-2 пересадками в любых направлениях города (в т. ч. по пути следования маршрута маршрутного такси № 14), что отвечает действующим нормативам качества обслуживания населения городов с населением свыше 1 млн. человек»

Автобус № 94 «Школа 221 — площадь Маркса»

Жители микрорайона «Радуга Сибири» на окраине Ленинского района сетуют на ужасное транспортное обслуживание. С остальным городом жилмассив связывает единственный автобусный маршрут, на котором можно доехать до центра Левобережья.

«Люди с детьми в переполненном автобусе — это кошмар, нужно еще какой-то маршрут добавить», — просит чиновников Галина Тяженкова.

По данным сервиса 2GIS, днем 16 декабря маршрут обслуживали всего три машины, убедился корреспондент Atas.Info.

Возможность улучшения транспортного обслуживания ЖК «Радуга Сибири» напрямую связана с увеличением пропускной способности улично-дорожной сети как на территории самого микрорайона, так и автодорог, связывающих его с транспортно-пересадочными узлами, отвечают в Дептрансе. Иными словами, вряд ли в обозримом будущем сюда запустят больше автобусов или маршруток.

«В среднесрочной перспективе до ЖК „Радуга Сибири“ планируется продление трамвайного движения по новым участкам улиц Титова и Дукача», — сообщили в муниципалитете.
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Автобус-фантом № 44 «Площадь Калинина — Сад Дзержинского»

С 28 октября автобус, который ранее следовал по маршруту «Диагностический центр — Затулинский жилмассив», изменил схему движения. Сделано это было «для транспортного обеспечения доставки школьников МАОУ СОШ № 111 на время её капитального ремонта в МБОУ СОШ № 178 и МБОУ СОШ № 18, расположенных в районе остановочного пункта „Радиоколледж“ на проспекте Дзержинского, а также в связи с наличием потребности населения в регулярных перевозках в указанном направлении».

Однако горожане не заметили, чтобы их потребности были таким решением удовлетворены.

«Автобус-фантом, интервал часа по два», — сообщает Алексей Александрович.
«Автобус, который ходит раз в день, а раньше большие автобусы новые работали на маршруте, и ходил чаще. Просто надо было схему немного поменять, а теперь не начнём до горбольницы ехать», — жалуется Денис Карташов.

Мэрия обещает — когда реконструкция школы № 111 будет завершена, схему движения маршрута вновь поменяют, но ходить он будет не так, как прежде. Его попросту сократят до отрезка «Площадь Калинина — Березовая Роща».

Автобус № 13 и маршрутка № 11 — на Ключ-Камышенском без улучшений

Много жалоб на два единственных маршрута, связывающих Ключ-Камышенское плато, где живут десятки тысяч людей, с улицей Большевистской и станцией метро «Речной вокзал». Спальный микрорайон, в котором вдобавок расположен Новосибирский государственный педагогический университет, страдает от отсутствия общественного транспорта.

«Данный транспорт ходит очень плохо, особенно в будни после 19-00 и в выходные. Сегодня, например, автобуса не было более 20 минут, когда автобус приехал, в него было невозможно войти. В нашем микрорайоне живёт огромное количество жителей. Сделайте новый автобусный маршрут, либо троллейбуса, желательно муниципальный, чтобы данный транспорт ходил постоянно, хотя бы до 23 часов», — описывает ситуацию Евгений Беспалов.

Но, судя по ответу транспортного департамента, скорых перемен в лучшую сторону ждать не приходится. По информации ведомства, сегодня все перевозчики, и муниципальные, и частные, в том числе, обслуживающие маршруты 13 и 11, испытывают нехватку водителей.

Таким образом, констатируют в профильном департаменте, «выполнение всех рейсов не представляется возможным ввиду необходимости соблюдения требований действующего законодательства в части нормативных требований режима труда и отдыха».

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