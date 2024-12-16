«Где они, автобусы-то ваши?»: топ проблемных городских маршрутов в Новосибирске

Неоднократные призывы городских властей пересаживаться из личного транспорта в общественный, мол, так на дорогах станет свободнее и сами собой исчезнут пробки, сводятся на нет плохой работой пассажирских маршрутов. Какой смысл отказывается от поездки на личном авто, если придется простоять час на остановке и так и не дождаться заветного автобуса или маршрутки? Мы изучили отзывы новосибирцев на маршруты и составили список тех, на которые чаще всего жалуются.