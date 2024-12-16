Индекс оливье в Новосибирске: в 2024 году новогодний салат рекордно подорожал

Другие источники, такие как аналитики Bankiros.ru, оценивают приготовление классического «Оливье» по России в 228 рублей. В их рецепте учтены данные Росстата за 2024 год. Для своего рецепта аналитики взяли 200 г докторской колбасы, 250 г картофеля, 160 г моркови, 2 яйца, 130 г соленых огурцов, 130 г консервированного горошка, 20 г репчатого лука и 100 г майонеза для приготовления салата того же объема.