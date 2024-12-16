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Posted 16 декабря, 12:03

Published 16 декабря, 12:03

Modified 16 декабря, 12:03

Updated 16 декабря, 12:03

Новогодний стол с оливье

Индекс оливье в Новосибирске: в 2024 году новогодний салат рекордно подорожал

16 декабря 2024, 12:03
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Новогодний стол с оливье

Стоимость оливье в Новосибирске рекордно выросла в 2024 году

Оливье — салат неизменно украшающий праздничные столы россиян в Новый год. Мы изучили данные Росстата и отпускные цены в магазинах и выяснили, во сколько оливье обойдется новосибирцам в 2024 году.

Индекс оливье

По данным Центра стратегических разработок, стоимость приготовления классического «Оливье» с колбасой в среднем по России составила 225,66 рублей за порцию 800 граммов (при стандартной порции не более 200 граммов на семью из 4 человек). Рост цены по сравнению с прошлым годом составил 10,17%.

Наиболее доступное «Оливье» в этом году можно приготовить в Липецкой области (179 рублей), Мордовии (180 рублей), а самое дорогое — в Чукотском автономном округе, где цена достигает 524 рублей.

Индекс оливьеИндекс оливье
Индекс оливье. Фото: atas.info

Другие источники, такие как аналитики Bankiros.ru, оценивают приготовление классического «Оливье» по России в 228 рублей. В их рецепте учтены данные Росстата за 2024 год. Для своего рецепта аналитики взяли 200 г докторской колбасы, 250 г картофеля, 160 г моркови, 2 яйца, 130 г соленых огурцов, 130 г консервированного горошка, 20 г репчатого лука и 100 г майонеза для приготовления салата того же объема.

Сколько стоит приготовить «Оливье» в Новосибирске?

Редакция Atas.Info решила проверить эти данные и подсчитать индекс «Оливье» для Новосибирска. Мы использовали те же базовые ингредиенты на небольшой тазик в 800 грамм. Для этого используем классические ингредиенты.

Итоговая стоимость составила 233,94 рубля за порцию. Однако, если учитывать текущую динамику цен на продукты в Новосибирске, например, рост стоимости овощей и яиц к декабрю, реальная цена приготовления салата на праздники может быть еще выше — порядка 250–260 рублей. В 2023 году салат того же объема мог стоить 221 рубль.

Индекс оливьеИндекс оливье
Индекс оливье. Фото: atas.info

Почему в Новосибирске дороже?

Новосибирск хоть и находится в центре России, но из-за особенностей логистики и увеличения цен на отдельные категории продуктов итоговая стоимость традиционного новогоднего блюда может превышать среднероссийский уровень. Например, стоимость колбасы, майонеза и консервов в регионе иногда выше, чем в центральных областях страны. По прогнозам экспертов, цены будут только расти. В основном это коснется импортных продуктов, особенно плодоовощной продукции.

«В случае дефицита импортных продуктов, таких как фрукты и овощи, цены могут вырасти на 15–20%. Например, средняя стоимость картофеля может увеличиться до 40 рублей за килограмм, а томатов — до 150 рублей за килограмм», — прогнозирует вице-президент Ассоциации экспортёров и импортёров Артур Леер.

Кроме того, отмечается значительное подорожание зелени, которая является неотъемлемой частью праздничного стола, и сезонные скачки цен на овощи.

Как сэкономить на салате

  1. Искать акции. Перед Новым годом многие супермаркеты предлагают скидки на популярные продукты.
  2. Выбирать альтернативы. Вместо дорогой колбасы можно использовать курицу или индейку.
  3. Готовить в меньших объемах. Экономия начинается с разумного планирования: 800 граммов вполне достаточно для семьи.
Как сэкономить на новогоднем столе: 9 проверенных советов
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#Алина Гурицкая#Экономика#Аналитика#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Оливье#Росстат#Экономия#Праздничный стол
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