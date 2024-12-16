Индекс оливье в Новосибирске: в 2024 году новогодний салат рекордно подорожал

Posted 16 декабря, 12:03
Published 16 декабря, 12:03
Modified 16 декабря, 12:03
Updated 16 декабря, 12:03
По данным Центра стратегических разработок, стоимость приготовления классического «Оливье» с колбасой в среднем по России составила 225,66 рублей за порцию 800 граммов (при стандартной порции не более 200 граммов на семью из 4 человек). Рост цены по сравнению с прошлым годом составил 10,17%.
Наиболее доступное «Оливье» в этом году можно приготовить в Липецкой области (179 рублей), Мордовии (180 рублей), а самое дорогое — в Чукотском автономном округе, где цена достигает 524 рублей.
Другие источники, такие как аналитики Bankiros.ru, оценивают приготовление классического «Оливье» по России в 228 рублей. В их рецепте учтены данные Росстата за 2024 год. Для своего рецепта аналитики взяли 200 г докторской колбасы, 250 г картофеля, 160 г моркови, 2 яйца, 130 г соленых огурцов, 130 г консервированного горошка, 20 г репчатого лука и 100 г майонеза для приготовления салата того же объема.
Редакция Atas.Info решила проверить эти данные и подсчитать индекс «Оливье» для Новосибирска. Мы использовали те же базовые ингредиенты на небольшой тазик в 800 грамм. Для этого используем классические ингредиенты.
Итоговая стоимость составила 233,94 рубля за порцию. Однако, если учитывать текущую динамику цен на продукты в Новосибирске, например, рост стоимости овощей и яиц к декабрю, реальная цена приготовления салата на праздники может быть еще выше — порядка 250–260 рублей. В 2023 году салат того же объема мог стоить 221 рубль.
Новосибирск хоть и находится в центре России, но из-за особенностей логистики и увеличения цен на отдельные категории продуктов итоговая стоимость традиционного новогоднего блюда может превышать среднероссийский уровень. Например, стоимость колбасы, майонеза и консервов в регионе иногда выше, чем в центральных областях страны. По прогнозам экспертов, цены будут только расти. В основном это коснется импортных продуктов, особенно плодоовощной продукции.
«В случае дефицита импортных продуктов, таких как фрукты и овощи, цены могут вырасти на 15–20%. Например, средняя стоимость картофеля может увеличиться до 40 рублей за килограмм, а томатов — до 150 рублей за килограмм», — прогнозирует вице-президент Ассоциации экспортёров и импортёров Артур Леер.
Кроме того, отмечается значительное подорожание зелени, которая является неотъемлемой частью праздничного стола, и сезонные скачки цен на овощи.