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Posted 16 декабря, 11:14

Published 16 декабря, 11:14

Modified 16 декабря, 11:16

Updated 16 декабря, 11:16

Новый год в Калининграде

Из Новосибирска в Калининград на Новый год: что посмотреть и сколько будет стоить

16 декабря 2024, 11:14
Фото: kaliningradtv.ru. Новый год в Калининграде
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Калининград, со своей европейской архитектурой и особой атмосферой, становится все более популярным направлением для празднования Нового года. Рассказываем, как планировать поездку на период праздников с 31 декабря по 2 января и что делать в новогоднем Калининграде.

Сколько стоит авиабилет Новосибирск-Калининград

Прямых рейсов из Новосибирска в Калининград нет, поэтому придется лететь с пересадкой. Важно учитывать, что билеты перед Новым годом стоят дорого, однако 31 декабря цены немного спадают. Для экономии можно выбрать лоукостеры или отказаться от багажа, взяв с собой только ручную кладь.

Рейсы из Новосибирска в Калининград (31 декабря)

Авиакомпания Время вылета Время прилета Время в пути Стоимость
Nordwind Airlines 10:00 15:05 10 ч. 5 мин. 26 521 руб.
Smartavia 08:05 10:55 7 ч. 50 мин. 23 124 руб.
Аэрофлот + Победа 07:30 11:25 8 ч. 55 мин. 24 753 руб.

Наиболее удобный рейс предлагает Smartavia, так как он самый быстрый и недорогой.

Посадочная полосаПосадочная полоса
Посадочная полоса. Фото: 1MI

Сколько стоит жилье в Калининграде

Калининград предлагает разнообразные варианты жилья, но число официальных отелей значительно меньше, чем в Москве или Санкт-Петербурге. На Новый год цены на проживание заметно возрастают, особенно в центральных районах.

Цены на проживание в Калининграде

Тип жилья Стоимость за ночь Стоимость за две ночи Примечания
Дешевое 2 500–3 500 руб. 5 000 — 7 000 руб. Хостелы или апарт-отели
Среднее 4 000–6 000 руб. 8 000–12 000 руб. Отели 3*–4* в пределах 5–7 км от центра
Дорогое 8 000–50 000 руб. 16 000 — 100 000 руб. Отели 5* с бассейнами и другими удобствами

Совет: Если хотите сэкономить, бронируйте жилье заранее. Более доступные варианты быстро разбирают, особенно в канун Нового года.

Погода в Калининграде в Новый год

Погода в Калининграде в канун Нового года и в начале января непредсказуема и типична для приморского климата. Температура воздуха колеблется в диапазоне от -2 до +4°C, а в некоторых случаях может подняться до +8-10°C или, напротив, опуститься до -5°C.

Погодные условия в этот период не способствуют долгим прогулкам: высокая влажность делают воздух сырым и холодным. Хотя месячная норма осадков для января невысока (около 50 мм), дождливых дней бывает меньше 14. Туристы отмечают, что даже легкий плюс ощущается как мороз из-за пронизывающего ветра с Балтийского моря.

Здание в КалининградеЗдание в Калининграде
Здание в Калининграде. Фото: friday.center

Чем заняться в Калининграде на Новый год

Новый год в Калининграде становится особенным, так как город уграшают тысячью гирляндами. Он превращается в настоящую рождественскую сказку. В этом городе даже не нужна особенная новогодняя программа, так как он сам по себе выглядит очень ярко и празднично. Рассказываем, чем заняться в новогоднем Калининграде.

Елка на площади Победы

Новогоднее настроение в Калининграде начинается с главной площади города — площади Победы. Здесь каждый год устанавливают традиционную новогоднюю елку, вокруг которой проходят народные гулянья. Песни, танцы и жареные блины — местные жители и туристы собираются здесь, чтобы почувствовать настоящий дух праздника. Кроме того, в городе украшаются и другие районы, а у моря также можно встретить небольшие елочки и яркие огоньки, создающие атмосферу зимней сказки.

Когда: до 19 января

Стоимость: бесплатно

Елка на площади ПобедыЕлка на площади Победы
Елка на площади Победы. Фото: РБК-Калининград

Ярмарка ремесленников в сквере «Мать — Россия»

С 13 декабря по 7 января в сквере «Мать — Россия» откроется ярмарка ремесленников, где можно купить уникальные народные изделия, привезенные из разных уголков России. Ярмарка предлагает не только сувениры, но и фермерские продукты, а также традиционные русские блюда. Обязательно загляните на эту ярмарку, если хотите привезти домой что-то особенное и окунуться в атмосферу народных промыслов.

Когда: 13 декабря — 7 января

Стоимость: бесплатно, но платные сами товары и угощения

Праздничная ярмарка на острове Канта

Остров Канта — это не только историческое сердце города, но и одно из самых популярных мест для проведения новогодних праздников. Здесь проходят народные гулянья с песнями, танцами и горячими напитками. В Кафедральном соборе, где всегда ощущается историческая атмосфера, можно насладиться органными концертами, а в бывшей кирхе Святого Семейства, ныне — Калининградской филармонии, — посетить новогодний концерт.

Когда: с 21 декабря по 12 января

Стоимость: от 300 рублей

Ярморочные гулянияЯрморочные гуляния
Ярморочные гуляния. Фото: kaliningradtv.ru

Экскурсия по историческим районам Калининграда

Если вы хотите познакомиться с историей города, стоит заказать пешеходную экскурсию по одному из исторических районов Калининграда. Амалиенау, Марауненхоф и другие районы города — это не только жилые улицы, но и памятники архитектуры, которые рассказывают историю Кенигсберга. Погуляйте по старинным улочкам, понаблюдайте за винтажными зданиями и обязательно посетите местные кафе.

Когда: доступно в любое время

Стоимость: экскурсия от 600 рублей

Калининградский музей Мирового океана

Для любителей познавательных путешествий Калининград предлагает Музей Мирового океана. Это один из крупнейших выставочных центров города, где можно увидеть аквариумы с обитателями мирового океана, настоящие суда и даже подводную лодку. Зимой музей особенно хорош: в нем всегда тепло и уютно, а экскурсии о морской жизни помогут вам узнать множество интересных фактов.

Когда: ежедневно, кроме понедельников

Стоимость: 300 рублей для взрослых, 200 рублей для студентов, дети до 16 лет — бесплатно.

Калининградский музей Мирового океанаКалининградский музей Мирового океана
Калининградский музей Мирового океана. Фото: culture.ru

Музей янтаря

Путевка в Калининград — это, конечно же, не только новогодние гулянья, но и знакомство с уникальными природными богатствами региона. Музей янтаря расположен в историческом здании 19 века и расскажет вам все о добыче и обработке янтаря. В коллекции музея — не только самые красивые камни, но и изделия, выполненные из янтаря, а также подробная история его изучения.

Когда: ежедневно, кроме понедельников

Стоимость: 350 рублей для взрослых, 150 рублей для школьников, дети до 7 лет — бесплатно

Замки Калининградской области

Если вы хотите провести Новый год в волшебной атмосфере, отправляйтесь в одно из местных замков. Замок Нессельбек, отель и ресторан в средневековом стиле, привлекает туристов театрализованными рыцарскими турнирами и интересной программой. Также стоит посетить замок Тапиау в Гвардейске или руины замка Бранденбург в Гурьевском районе.

Когда: доступно в любое время

Стоимость: от 500 рублей.

Здание в КалининградеЗдание в Калининграде
Здание в Калининграде. Фото: Трипстер

Куршская коса

Не забывайте про природные чудеса Калининградской области — Куршскую косу, которая известна своими величественными дюнами, Танцующим лесом и историческими объектами, такими как батарея Рауля. Это место идеально подходит для тех, кто хочет насладиться природой, а также для любителей активного отдыха. Если у вас есть время, стоит съездить на Балтийскую косу, где можно насладиться уединением.

Когда: доступно в любое время

Стоимость: паром на Куршскую косу — от 500 рублей.

Куршская косаКуршская коса
Куршская коса. Фото: irecommend.ru

Итоговая стоимость отдыха в Калининграде

Путешествие в Калининград на Новый год может быть адаптировано под разные бюджеты. Общая стоимость для одного человека при среднем уровне комфорта составит около 50 000 рублей, для двоих — до 100 000 рублей.

Статья расходов Сумма на одного (руб.) Сумма на двоих (руб.)
Авиабилеты (туда и обратно) 23 200 46 400
Проживание (2 ночи, средний отель) 8 000 8 000
Развлечения и экскурсии 6 000 12 000
Питание 5 000 10 000
Транспорт (проезд, такси) 2 000 4 000
Итоговая сумма 44 200 88 400

Эти расчёты условны и могут варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений. Рекомендуется заранее бронировать авиабилеты и жильё, чтобы минимизировать расходы и избежать неожиданных затрат.

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