Из Новосибирска в Калининград на Новый год: что посмотреть и сколько будет стоить

Путевка в Калининград — это, конечно же, не только новогодние гулянья, но и знакомство с уникальными природными богатствами региона. Музей янтаря расположен в историческом здании 19 века и расскажет вам все о добыче и обработке янтаря. В коллекции музея — не только самые красивые камни, но и изделия, выполненные из янтаря, а также подробная история его изучения.