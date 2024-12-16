Из Новосибирска в Калининград на Новый год: что посмотреть и сколько будет стоить

Posted 16 декабря, 11:14
Published 16 декабря, 11:14
Modified 16 декабря, 11:16
Updated 16 декабря, 11:16
Прямых рейсов из Новосибирска в Калининград нет, поэтому придется лететь с пересадкой. Важно учитывать, что билеты перед Новым годом стоят дорого, однако 31 декабря цены немного спадают. Для экономии можно выбрать лоукостеры или отказаться от багажа, взяв с собой только ручную кладь.
|Авиакомпания
|Время вылета
|Время прилета
|Время в пути
|Стоимость
|Nordwind Airlines
|10:00
|15:05
|10 ч. 5 мин.
|26 521 руб.
|Smartavia
|08:05
|10:55
|7 ч. 50 мин.
|23 124 руб.
|Аэрофлот + Победа
|07:30
|11:25
|8 ч. 55 мин.
|24 753 руб.
Наиболее удобный рейс предлагает Smartavia, так как он самый быстрый и недорогой.
Калининград предлагает разнообразные варианты жилья, но число официальных отелей значительно меньше, чем в Москве или Санкт-Петербурге. На Новый год цены на проживание заметно возрастают, особенно в центральных районах.
|Тип жилья
|Стоимость за ночь
|Стоимость за две ночи
|Примечания
|Дешевое
|2 500–3 500 руб.
|5 000 — 7 000 руб.
|Хостелы или апарт-отели
|Среднее
|4 000–6 000 руб.
|8 000–12 000 руб.
|Отели 3*–4* в пределах 5–7 км от центра
|Дорогое
|8 000–50 000 руб.
|16 000 — 100 000 руб.
|Отели 5* с бассейнами и другими удобствами
Совет: Если хотите сэкономить, бронируйте жилье заранее. Более доступные варианты быстро разбирают, особенно в канун Нового года.
Погода в Калининграде в канун Нового года и в начале января непредсказуема и типична для приморского климата. Температура воздуха колеблется в диапазоне от -2 до +4°C, а в некоторых случаях может подняться до +8-10°C или, напротив, опуститься до -5°C.
Погодные условия в этот период не способствуют долгим прогулкам: высокая влажность делают воздух сырым и холодным. Хотя месячная норма осадков для января невысока (около 50 мм), дождливых дней бывает меньше 14. Туристы отмечают, что даже легкий плюс ощущается как мороз из-за пронизывающего ветра с Балтийского моря.
Новый год в Калининграде становится особенным, так как город уграшают тысячью гирляндами. Он превращается в настоящую рождественскую сказку. В этом городе даже не нужна особенная новогодняя программа, так как он сам по себе выглядит очень ярко и празднично. Рассказываем, чем заняться в новогоднем Калининграде.
Новогоднее настроение в Калининграде начинается с главной площади города — площади Победы. Здесь каждый год устанавливают традиционную новогоднюю елку, вокруг которой проходят народные гулянья. Песни, танцы и жареные блины — местные жители и туристы собираются здесь, чтобы почувствовать настоящий дух праздника. Кроме того, в городе украшаются и другие районы, а у моря также можно встретить небольшие елочки и яркие огоньки, создающие атмосферу зимней сказки.
Когда: до 19 января
Стоимость: бесплатно
С 13 декабря по 7 января в сквере «Мать — Россия» откроется ярмарка ремесленников, где можно купить уникальные народные изделия, привезенные из разных уголков России. Ярмарка предлагает не только сувениры, но и фермерские продукты, а также традиционные русские блюда. Обязательно загляните на эту ярмарку, если хотите привезти домой что-то особенное и окунуться в атмосферу народных промыслов.
Когда: 13 декабря — 7 января
Стоимость: бесплатно, но платные сами товары и угощения
Остров Канта — это не только историческое сердце города, но и одно из самых популярных мест для проведения новогодних праздников. Здесь проходят народные гулянья с песнями, танцами и горячими напитками. В Кафедральном соборе, где всегда ощущается историческая атмосфера, можно насладиться органными концертами, а в бывшей кирхе Святого Семейства, ныне — Калининградской филармонии, — посетить новогодний концерт.
Когда: с 21 декабря по 12 января
Стоимость: от 300 рублей
Если вы хотите познакомиться с историей города, стоит заказать пешеходную экскурсию по одному из исторических районов Калининграда. Амалиенау, Марауненхоф и другие районы города — это не только жилые улицы, но и памятники архитектуры, которые рассказывают историю Кенигсберга. Погуляйте по старинным улочкам, понаблюдайте за винтажными зданиями и обязательно посетите местные кафе.
Когда: доступно в любое время
Стоимость: экскурсия от 600 рублей
Для любителей познавательных путешествий Калининград предлагает Музей Мирового океана. Это один из крупнейших выставочных центров города, где можно увидеть аквариумы с обитателями мирового океана, настоящие суда и даже подводную лодку. Зимой музей особенно хорош: в нем всегда тепло и уютно, а экскурсии о морской жизни помогут вам узнать множество интересных фактов.
Когда: ежедневно, кроме понедельников
Стоимость: 300 рублей для взрослых, 200 рублей для студентов, дети до 16 лет — бесплатно.
Путевка в Калининград — это, конечно же, не только новогодние гулянья, но и знакомство с уникальными природными богатствами региона. Музей янтаря расположен в историческом здании 19 века и расскажет вам все о добыче и обработке янтаря. В коллекции музея — не только самые красивые камни, но и изделия, выполненные из янтаря, а также подробная история его изучения.
Когда: ежедневно, кроме понедельников
Стоимость: 350 рублей для взрослых, 150 рублей для школьников, дети до 7 лет — бесплатно
Если вы хотите провести Новый год в волшебной атмосфере, отправляйтесь в одно из местных замков. Замок Нессельбек, отель и ресторан в средневековом стиле, привлекает туристов театрализованными рыцарскими турнирами и интересной программой. Также стоит посетить замок Тапиау в Гвардейске или руины замка Бранденбург в Гурьевском районе.
Когда: доступно в любое время
Стоимость: от 500 рублей.
Не забывайте про природные чудеса Калининградской области — Куршскую косу, которая известна своими величественными дюнами, Танцующим лесом и историческими объектами, такими как батарея Рауля. Это место идеально подходит для тех, кто хочет насладиться природой, а также для любителей активного отдыха. Если у вас есть время, стоит съездить на Балтийскую косу, где можно насладиться уединением.
Когда: доступно в любое время
Стоимость: паром на Куршскую косу — от 500 рублей.
Путешествие в Калининград на Новый год может быть адаптировано под разные бюджеты. Общая стоимость для одного человека при среднем уровне комфорта составит около 50 000 рублей, для двоих — до 100 000 рублей.
|Статья расходов
|Сумма на одного (руб.)
|Сумма на двоих (руб.)
|Авиабилеты (туда и обратно)
|23 200
|46 400
|Проживание (2 ночи, средний отель)
|8 000
|8 000
|Развлечения и экскурсии
|6 000
|12 000
|Питание
|5 000
|10 000
|Транспорт (проезд, такси)
|2 000
|4 000
|Итоговая сумма
|44 200
|88 400
Эти расчёты условны и могут варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений. Рекомендуется заранее бронировать авиабилеты и жильё, чтобы минимизировать расходы и избежать неожиданных затрат.