Километровые пробки собрались в Новосибирске: в чем причина

Posted 16 декабря, 15:13
Published 16 декабря, 15:13
Modified 16 декабря, 15:23
Updated 16 декабря, 15:23
Практически не двигается поток машина на Немировича-Данченко. В соцсетях очевидцы сообщают, что там произошло массовое ДТП с участием четырех машин.
О пробках в 8 баллов (по данным сервиса 2GIS) сообщается на улицах Жуковская, Мочищенское шоссе, Залесского, Дуси Ковальчук. Значительно затруднено движение на ул. Петухова, Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев и Советское шоссе.
По сообщению пресс-службы ГАИ, пострадавших в массовом ДТП нет.
Ранее сообщалось о возгорании автомобиля на ул. Петухова. Водитель был серьезно травмирован.