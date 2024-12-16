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Posted 16 декабря, 15:13

Published 16 декабря, 15:13

Modified 16 декабря, 15:23

Updated 16 декабря, 15:23

В Новосибирске затруднено движение из-за массового ДТП

Километровые пробки собрались в Новосибирске: в чем причина

16 декабря 2024, 15:13
Фото: 1MI.

В Новосибирске затруднено движение из-за массового ДТП

Из-за массового ДТП водители вынуждены двигаться только по одной полосе в сторону левого берега.

Практически не двигается поток машина на Немировича-Данченко. В соцсетях очевидцы сообщают, что там произошло массовое ДТП с участием четырех машин.

О пробках в 8 баллов (по данным сервиса 2GIS) сообщается на улицах Жуковская, Мочищенское шоссе, Залесского, Дуси Ковальчук. Значительно затруднено движение на ул. Петухова, Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев и Советское шоссе.

По сообщению пресс-службы ГАИ, пострадавших в массовом ДТП нет.

Ранее сообщалось о возгорании автомобиля на ул. Петухова. Водитель был серьезно травмирован.

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