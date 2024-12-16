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Posted 16 декабря, 14:25

Published 16 декабря, 14:25

Modified 16 декабря, 14:33

Updated 16 декабря, 14:33

Легковушка загорелась

Легковой автомобиль загорелся в ДТП в Новосибирске

16 декабря 2024, 14:25
Фото: Фото: скриншот видео АСТ-54. Легковушка загорелась
Авария произошла сегодня вечером на ул. Петухова. В сеть попало видео с места происшествия.

В вечернее время легковой автомобиль столкнулся с полуприцепом, который выполнял разворот. В результате столкновения автомобиль воспламенился.

Видео поделились очевидцы. Водителя спасли из салона автомобиля. Позже удалось потушить возгорание. В ожидании прибытия бригады скорой помощи, водителя пустили погреться в теплый трамвай.

Очевидцы предполагают, что водитель мог быть серьезно травмирован. По их словам, у пострадавшего перелом тазобедренной кости.

Видео: Фото: скриншот видео АСТ-54. Легковушка загорелась
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