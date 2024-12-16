Легковой автомобиль загорелся в ДТП в Новосибирске

Posted 16 декабря, 14:25
Published 16 декабря, 14:25
Modified 16 декабря, 14:33
Updated 16 декабря, 14:33
В вечернее время легковой автомобиль столкнулся с полуприцепом, который выполнял разворот. В результате столкновения автомобиль воспламенился.
Видео поделились очевидцы. Водителя спасли из салона автомобиля. Позже удалось потушить возгорание. В ожидании прибытия бригады скорой помощи, водителя пустили погреться в теплый трамвай.
Очевидцы предполагают, что водитель мог быть серьезно травмирован. По их словам, у пострадавшего перелом тазобедренной кости.