Медведицы Белка и Стрелка отмечают день рождения в Новосибирском зоопарке

Posted 16 декабря, 04:45
Published 16 декабря, 04:45
Modified 16 декабря, 04:47
Updated 16 декабря, 04:47
Сестрички Белка и Стрелка 16 декабря принимают поздравления: им исполнилось два года. За это время они стали настоящими любимцами публики.
Раньше они жили в вольере с мамой Гердой, а сейчас у них есть свой собственный дом. Родителей и детей принято разлучать, ведь так и происходит в дикой природе.
В день рождения медведиц ждет вкусное угощение. Любой желающий может посмотреть на показательные кормления в 15 часов дня.
Напомним, что с именами Белки и Стрелки был настоящий скандал. Жители Новосибирск остались недовольны тем, что выбрали именно эти имена, хотя сибиряки голосовали за другие.