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Posted 16 декабря, 04:45

Published 16 декабря, 04:45

Modified 16 декабря, 04:47

Updated 16 декабря, 04:47

Двойняшки отмечают праздник

Медведицы Белка и Стрелка отмечают день рождения в Новосибирском зоопарке

16 декабря 2024, 04:45
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Двойняшки отмечают праздник
В Новосибирском зоопарке сегодня праздник: свой второй рождения отмечают знаменитые медвежата-двойняшки.

Сестрички Белка и Стрелка 16 декабря принимают поздравления: им исполнилось два года. За это время они стали настоящими любимцами публики.

Раньше они жили в вольере с мамой Гердой, а сейчас у них есть свой собственный дом. Родителей и детей принято разлучать, ведь так и происходит в дикой природе.

В день рождения медведиц ждет вкусное угощение. Любой желающий может посмотреть на показательные кормления в 15 часов дня.

Напомним, что с именами Белки и Стрелки был настоящий скандал. Жители Новосибирск остались недовольны тем, что выбрали именно эти имена, хотя сибиряки голосовали за другие.

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